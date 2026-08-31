Αναλυτικά όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα δούμε στο Netflix τον Σεπτέμβριο.

Oι καλοκαιρινές διακοπές για τους περισσότερους έχουν τελειώσει και οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να κάνουν λίγο πιο εύκολη την επιστροφή μας στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

Τις ζεστές -ακόμα- βραδιές του πρώτου μήνα του φθινοπώρου, παίρνουμε θέση στον αναπαυτικό μας καναπέ για να δούμε τη δεύτερη σεζόν της σειράς The Gentlemen του Γκάι Ρίτσι, τη νέα σεζόν του καθηλωτικού true crime Monster, με τη νέα σεζόν να εστιάζει στην ιστορία της Λίζι Μπόρντεν, καθώς και την επιστροφή του Stranger Things (σε περίπτωση που σας έλειψε), με τη δεύτερη σεζόν του animation Tales From '85.

Eπιπλέον, τον Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμα μεγάλα blockbusters, όπως: Τροία, Superman, Η Μούμια, Wonder Woman, Daredevil, καθώς και το Σέρπικο με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Σειρές του Netflix

Ο Καημός του Έρωτα (Lovesick)

02/09/2026



Κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης, η Εμίλια κυνηγά το όνειρο να γίνει γιατρός, αψηφώντας τις συμβάσεις ενώ αναζητά την αγάπη, τον σκοπό και την ανεξαρτησία.



The Gentlemen: Σεζόν 2 (The Gentlemen: Season 2)

03/09/2026



Ο Έντι σχεδιάζει την επέκταση της ακμάζουσας αυτοκρατορίας του, με ή χωρίς την έγκριση του Μπόμπι. Η Σούζι αναζητά έναν νέο τρόπο να επεκτείνει τις δραστηριότητές τους.

{https://youtu.be/01IeKpHvgvM?si=thLHQchbpKzBmGxf}



Earle Meets World

04/09/2026

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H σειρά ριάλιτι των οκτώ επεισοδίων, ακολουθεί τη σταρ των social media Alix Earle και τη χαοτική οικογένειά της.

DANG!

08/09/2026



Όταν η αδερφή τους, η Ρούθι, τα τινάζει όλα στον αέρα, ο Άντριου και η Γιούνις τής μαθαίνουν τη χαρά των ατελειών και εκείνη τους βοηθά να ενηλικιωθούν.

{https://youtu.be/utE1mDVY0cA?si=GHyB5O2Fxiqk0a_x}



Χάος: Σεζόν 5 (Fauda: Season 5)

08/09/2026



Ο Ντορόν αντιμετωπίζει τους εσωτερικούς του δαίμονες και νέους εχθρούς, όταν η ανεπίσημη αποστολή εκδίκησης στη Μασσαλία τον μπλέκει σε μια επικίνδυνη μυστική επιχείρηση.



Λυκοφιλίες (The Perfect Lie)

10/09/2026



Όταν ένα μέλος μιας παρέας χάνει τη ζωή του σε μια φωτιά, τέσσερα φαινομενικά τέλεια ζευγάρια αναγκάζονται να αμφισβητήσουν όλα όσα νόμιζαν ότι ήξεραν το ένα για το άλλο.

{https://youtu.be/FnwySGfFTdc?si=NuP_WWQYmsdC4MYC}



Crew Girl

10/09/2026



Μετά από ένα σκάνδαλο, η έφηβη κωπηλάτρια Τίγκαν μετακομίζει σε μια μικρή πόλη και μπαίνει στην ανδρική ομάδα κωπηλασίας ενός ιδιωτικού σχολείου, φέρνοντας τα πάνω κάτω.

{https://youtu.be/Xs5qsfqp-tA?si=1aVHtev1OREsuoOD}



Σε Κώμα (Stolen Heartbeats)

11/09/2026



Η Αναμπέλ πέφτει σε κώμα. Μαζί με τον Ραφαέλ, έναν νοσοκόμο που ακούει τους νεκρούς, πρέπει να παλέψουν για να μείνει ζωντανή προτού τη βρουν οι εχθροί της.



Η Κούκλα (The Doll)

16/09/2026



Ένας αυτοδημιούργητος έμπορος παλεύει με τον έρωτά του για μια δυναμική αριστοκράτισσα σε αυτή τη σύγχρονη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Μπολέσουαφ Πρους.

{https://youtu.be/OwYFO5kmHbU?si=7t-1L_vJ-0MguvVp}



Οι Καθαριστές (The Fixers)

17/09/2026



Ένας πρώην γκάνγκστερ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση συνεργάζεται με τον γιο ενός αδίστακτου πολιτικού για να διαχειριστούν τα βρόμικα μυστικά σημαντικών πελατών και από τις δύο πλευρές του νόμου.



Πλαστική Ομορφιά (Plastic Beauty)

17/09/2026



Όταν μια χαρισματική χειρουργός στα επείγοντα περνά στην αισθητική ιατρική, η σύγκρουσή της με έναν διάσημο γιατρό αποκαλύπτει την απληστία και τα πάθη πίσω από τη λάμψη.

{https://youtu.be/rDEnONgb7CM?si=R5Mgrdl5iYYC0Wek}



Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν (Monster: The Lizzie Borden Story)

17/09/2026



Παγιδευμένη σε ένα σκληρό οικογενειακό περιβάλλον της βικτωριανής εποχής, η Λίζι Μπόρντεν δολοφονεί τους γονείς της με τσεκούρι σε ένα φρικιαστικό έγκλημα που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα.

{https://youtu.be/gYTzF1vna40?si=FNjdCP-dyYEly6SN}



Stranger Things: Ιστορίες του '85: Σεζόν 2 (Stranger Things: Tales From '85: Season 2)

17/09/2026



Καθώς πλησιάζει ο Άγιος Βαλεντίνος, η παρέα ερευνά την αλήθεια πίσω από φαντάσματα και ένα σμήνος αλλόκοτων πλασμάτων που σκορπούν χάος στην πόλη.

{https://youtu.be/VNW5dSRPg0Q?si=6uPBMUbZ9J4fMdzy}



Minerva Academy

22/09/2026



Στο στρατιωτικό λύκειο Μινέρβα, έφηβοι δόκιμοι αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό και τις οικογενειακές πιέσεις, ενώ ένας νεαρός αναζητά τον χαμένο φίλο του.



Habeas Corpus

23/09/2026



Μια διακεκριμένη καθηγήτρια νομικής ηγείται μια ομάδας φοιτητών για να αποδείξει την αθωότητα ενός καταδίκου, ξεσκεπάζοντας αλήθειες που δοκιμάζουν τις αξίες τους.



Το Χρυσό Δελτίο του Γουόνκα (Wonka's The Golden Ticket)

23/09/2026



Σε αυτό το πρωτότυπο ριάλιτι, τυχεροί παίκτες μπαίνουν στη σοκολατοποιία Γουόνκα και έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτα παιχνίδια, δοκιμασίες και πειρασμούς.

{https://youtu.be/oTSvnmTfLj8?si=bC865oSzPuaCzcSp}

Ένας Άλλος Κόσμος (A Different World)

24/09/2026



Ένας διαφορετικός κόσμος, όπου ζουν τη ζωή τους στο έπακρο νέοι, προικισμένοι και ταλαντούχοι άνθρωποι.



{https://youtu.be/W8jMEXwErvk?si=jToy12SX9Do2q2wp}

Οι Θλιμμένοι Μου Νεκροί (My Sad Dead)

24/09/2026

Ισπανική μίνι δραματική σειρά τρόμου τεσσάρων επεισοδίων, σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαραΐν.



Θανάσιμη Πλάνη (Delusion)

24/09/2026



Ένας μοναχικός συγγραφέας ανακαλύπτει ότι κάποιος έχει κλέψει την ταυτότητά του και συμμαχεί με έναν αδίστακτο τοκογλύφο για να πάρει πίσω τη ζωή του από το «ποντίκι».



Το Στερνό Πρόβλημα (The Final Problem)

25/09/2026



Ένας ξεπεσμένος ηθοποιός βασίζεται στον διάσημο ντετέκτιβ που υποδύθηκε στο παρελθόν για να εξιχνιάσει έναν φόνο σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο όπου όλοι είναι ύποπτοι.

{https://youtu.be/CfjAUfv6F6o?si=Q1sfwlBWeb82ruzr}



STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: ΣΤΑΔΙΟ 2-3 (STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2nd-3rd STAGE)

25/09/2026



Ο Τζόνι κι ο Τζάιρο προχωρούν στο ΣΤΑΔΙΟ 2, όπου διασχίζουν μια έρημο. Απειλητικά περιστατικά κι αντιφατικά κίνητρα δείχνουν ότι ο αγώνας δεν είναι μια απλή αναμέτρηση.



Η Αρένα (The Arena)

30/09/2026



Οι Σιρίλ Γκαν, Σεντρίκ Ντουμπέ και Μπενουά Σεντ Ντενί περνούν 38 ερασιτέχνες αθλητές ΜΜΑ από σκληρές δοκιμασίες με έπαθλο €100,000 κι ένα επαγγελματικό συμβόλαιο.



Μέδουσα: Σεζόν 2 (Medusa: Season 2)

30/09/2026



Ένας θανάσιμος εχθρός απειλεί τη Μέδουσα από τις σκιές, καθώς η Μπάρμπαρα Ιδάλγο δίνει μάχη για τον έλεγχο της εταιρείας και την οικογενειακή εξουσία.

Ταινίες του Netflix

Γιατί Παντρεύτηκα Είπαμε; (Why Did I Get Married Again?)

09/09/2026



Τα ζευγάρια ξανασμίγουν για τον γάμο της κόρης του Μάρκους και της Άντζελα και βιώνουν νέα και παλιά δράματα καθώς αναρωτιούνται γιατί ξαναπαντρεύτηκαν.

{https://youtu.be/VylsOZBYxQA?si=Spw5K99KgGJx1N0i}



Πάρε τον Μάνατζέρ μου: Η Ταινία (Call My Agent! The Movie)

10/09/2026



Πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο της ASK, η Αντρέα χάνει τον πρωταγωνιστή της λίγες μέρες πριν από τα γυρίσματα. Καλώς ή κακώς, πρέπει να ξαναφέρει κοντά την παλιά ομάδα.

{https://youtu.be/01PX2jZNW5A?si=vM8QHfIpGJWD2EWJ}



Πάμε, Ομάδα! (Go Team!)

11/09/2026



Όταν η ομαδική έξοδος καταλήγει σ’ ένα μικρό χωριό, οι υπάλληλοι μιας τυροκομικής εταιρείας πιστεύουν πως χειρότερα δεν γίνεται. Μέχρι που μαθαίνουν για τις απολύσεις.

{https://youtu.be/VSN8YM6urHo?si=iCQmEedzGmYVWqgv}



Best of the Best

18/09/2026



Δύο παιδικές φίλες μπαίνουν στην ομάδα χορού Μπόλιγουντ του UCLA κι ανακαλύπτουν ότι ο δρόμος για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ είναι πολύ πιο σκληρός απ' όσο φαντάζονταν.

{https://youtu.be/PuNATO-6a9U?si=JNfFFNSeX5DPG2TY}



UNABOMBER

25/09/2026



Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το δράμα αφηγείται την πορεία του Τεντ Καζίνσκι από παιδί-θαύμα του Χάρβαρντ στον Γιουναμπόμπερ, καθώς το FBI τον καταδιώκει.

{https://youtu.be/B3tR6qQjbgI?si=AENMXy9TElFqipDw}



Μονονόκε - Η Ταινία: Κεφάλαιο 3 - H Κατάρα του Ερπετού (Mononoke The Movie: Chapter Ⅲ - The Curse of the Serpent)

29/09/2026



Όταν η τραγωδία χτυπά στο οόκου, σκοτεινά ανθρώπινα πάθη και παλιές μνησικακίες γεννούν τον πιο τρομερό αντίπαλο του Φαρμακέμπορα.

{https://youtu.be/R6PUcxSZ7YM?si=GQpxGLoupYvQZ_0m}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σημείο Καμπής: Η Γενιά της 11ης Σεπτεμβρίου (Turning Point: Generation 9/11)

02/09/2026



Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τις επιθέσεις και τις συνέπειές τους, αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ εξετάζει πώς η 11η Σεπτεμβρίου διαμόρφωσε μια ολόκληρη γενιά, 25 χρόνια μετά.

{https://youtu.be/1epklvnxATo?si=zjwhaKvkWi-h-eDE}



Φίτο Πάες: Ο Κόσμος Χωράει σε ένα Τραγούδι (Fito Páez: The World Within a Song)

03/09/2026



Βαθιά προσωπικό κι αποκαλυπτικό, αυτό το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Αργεντινό ροκ σταρ Φίτο Πάες, καθώς μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για τη ζωή, τον έρωτα και τη μουσική.

{https://youtu.be/4P0PSlJDZvk?si=LwprOV7lxOfqKZYV}

Ο Χήρος: Μέχρι να Μας Χωρίσει ο Θάνατος (The Widower: 'Til Death Do Us Part)

30/09/2026



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ένας δημοσιογράφος και ένας ντετέκτιβ κυνηγούν έναν γοητευτικό άντρα που άφηνε πίσω του αποτυχημένους γάμους και ύποπτους θανάτους για 30 χρόνια.

Netflix Sports Film

Άγνωστες Πτυχές: Raygun: Breakdance με Λάθος Βήμα (Untold Raygun: Breaking Badly)

01/09/2026



Από Αυστραλή ακαδημαϊκό σε παγκόσμιο meme, η χορεύτρια breakdance «Ρέιγκαν» αφηγείται την αλλόκοτη πορεία της ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα σχόλια που ακολούθησαν.

Άγνωστες Πτυχές: Mr. T: Κρίμα τον Ανόητο (Untold Mr. T: I Pity The Fool)

08/09/2026



Ο Mr. T έγινε είδωλο της δεκαετίας του '80 και κατέκτησε τον κόσμο. Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη μοϊκάνα, τις αλυσίδες και το σλόγκαν του.

{https://youtu.be/Txk5C-452ak?si=acomny6IuPL4iIWG}

Netflix Live Events

NFL Melbourne Game

11/09/2026



Το NFL έρχεται για πρώτη φορά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για έναν αγώνα της κανονικής περιόδου, με μια αναμέτρηση ανάμεσα στους 49ers και Rams της ίδιας κατηγορίας.

Netflix Comedy Special

Σταύρος Χαλκιάς: Θείος Σταβ (Stavros Halkias: Uncle Stav)

08/09/2026



Σε αυτό το αφοπλιστικά ειλικρινές και έξυπνο σταντ απ, η Κέλσι Κουκ μοιράζεται ιστορίες για το άγχος μετά το ξενύχτι, έναν εφιάλτη σε τουαλέτα αεροπλάνου και τα απρόοπτα του να βγαίνεις με έναν πραγματικό Τσαντ.

Netflix K&F Series

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 14 (Gabby's Dollhouse: Season 14)

14/09/2026



Νιάου, νιάου... γαβ, γαβ! Η Γκάμπι και τα γατάκια της επιστρέφουν, μαζί με την αδελφή της, Ντούζι, που λατρεύει τα σκυλάκια, και όλους τους κουταβοφίλους της!

LEGO ONE PIECE

29/09/2026



Τα Ψάθινα Καπέλα ανοίγουν πανιά σε ένα διπλό επεισόδιο LEGO! Ακολουθήστε τον Λούφι, τη Νάμι, τον Ούσοπ κι όλο το πλήρωμα στο επικό τους ταξίδι.

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