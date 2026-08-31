Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών διαμορφώθηκε στις 133,9 μονάδες, από 128,5 μονάδες τον Ιούνιο του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε το λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο του 2026, με τον τζίρο να καταγράφει αύξηση 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 1,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, τόσο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών όσο και ο Γενικός Δείκτης Όγκου αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών διαμορφώθηκε στις 133,9 μονάδες, από 128,5 μονάδες τον Ιούνιο του 2025. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα καύσιμα και τα λιπαντικά αυτοκινήτων, η ετήσια αύξηση του τζίρου ανήλθε σε 4%. Στα καταστήματα ειδών διατροφής οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,2%, στα καύσιμα κατά 5,1% και στα λοιπά καταστήματα κατά 4%.

Σε ποια προϊόντα αυξήθηκε ο τζίρος

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος σε έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισμό, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ακολούθησαν οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων με αύξηση 9,6% και η ένδυση και υπόδηση με 6,9%. Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων η άνοδος έφθασε το 4,6%, ενώ στα φαρμακευτικά και καλλυντικά διαμορφώθηκε στο 2,9%. Αντίθετα, τα πολυκαταστήματα εμφάνισαν πτώση τζίρου 2,3%.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται ο όγκος των πωλήσεων, δηλαδή ο κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, στις 106 μονάδες από 104 τον Ιούνιο του 2025. Εξαιρουμένων των καυσίμων, η αύξηση ήταν υψηλότερη και έφθασε το 2,8%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε πραγματικούς όρους κατέγραψε και πάλι η κατηγορία επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, με άνοδο 10,9%. Στην ένδυση και υπόδηση ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,8%, στα φαρμακευτικά και καλλυντικά κατά 3,3% και στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά 2,4%. Στον αντίποδα, σημαντική πτώση 6,9% σημειώθηκε στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων, ενώ ο όγκος στα πολυκαταστήματα υποχώρησε κατά 2,1%.

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Υποχώρηση της αγοράς σε σχέση με τον Μάιο

Παρά τη θετική ετήσια εικόνα, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση της αγοράς σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών μειώθηκε κατά 2,1% έναντι του Μαΐου, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Όγκου υποχώρησε κατά 1,4%. Στον όγκο των πωλήσεων, οι μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες καταγράφηκαν στα τρόφιμα, ποτά και καπνό με 3,6%, ενώ θετική μεταβολή 0,7% εμφάνισαν τα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και ο οικιακός εξοπλισμός.