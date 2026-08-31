Ανοδικά κινήθηκε το λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο του 2026, με τον τζίρο να καταγράφει αύξηση 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 1,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, τόσο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών όσο και ο Γενικός Δείκτης Όγκου αυξήθηκαν κατά 1,4%.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών διαμορφώθηκε στις 133,9 μονάδες, από 128,5 μονάδες τον Ιούνιο του 2025. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα καύσιμα και τα λιπαντικά αυτοκινήτων, η ετήσια αύξηση του τζίρου ανήλθε σε 4%. Στα καταστήματα ειδών διατροφής οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,2%, στα καύσιμα κατά 5,1% και στα λοιπά καταστήματα κατά 4%.
Σε ποια προϊόντα αυξήθηκε ο τζίρος
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος σε έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισμό, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ακολούθησαν οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων με αύξηση 9,6% και η ένδυση και υπόδηση με 6,9%. Στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων η άνοδος έφθασε το 4,6%, ενώ στα φαρμακευτικά και καλλυντικά διαμορφώθηκε στο 2,9%. Αντίθετα, τα πολυκαταστήματα εμφάνισαν πτώση τζίρου 2,3%.
Η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται ο όγκος των πωλήσεων, δηλαδή ο κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, στις 106 μονάδες από 104 τον Ιούνιο του 2025. Εξαιρουμένων των καυσίμων, η αύξηση ήταν υψηλότερη και έφθασε το 2,8%.
Τη μεγαλύτερη αύξηση σε πραγματικούς όρους κατέγραψε και πάλι η κατηγορία επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, με άνοδο 10,9%. Στην ένδυση και υπόδηση ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,8%, στα φαρμακευτικά και καλλυντικά κατά 3,3% και στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά 2,4%. Στον αντίποδα, σημαντική πτώση 6,9% σημειώθηκε στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων, ενώ ο όγκος στα πολυκαταστήματα υποχώρησε κατά 2,1%.
Υποχώρηση της αγοράς σε σχέση με τον Μάιο
Παρά τη θετική ετήσια εικόνα, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση της αγοράς σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών μειώθηκε κατά 2,1% έναντι του Μαΐου, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Όγκου υποχώρησε κατά 1,4%. Στον όγκο των πωλήσεων, οι μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες καταγράφηκαν στα τρόφιμα, ποτά και καπνό με 3,6%, ενώ θετική μεταβολή 0,7% εμφάνισαν τα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και ο οικιακός εξοπλισμός.