Από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, το θέατρο του Κολωνού φιλοξενεί παραστάσεις με γενική είσοδο 5 και 10 ευρώ.

Το Φεστιβάλ Κολωνού 2026 του Δήμου Αθηναίων, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων που επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και τιμά το αρχαίο δράμα, τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία και τη μουσική παράδοση.

Από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, το θέατρο του Κολωνού φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, τον μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο 5 και 10 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Κάθε Σεπτέμβριο, ο λόφος του Κολωνού μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες σκηνές της Αθήνας.Το Φεστιβάλ Κολωνού είναι ένας θεσμός που φέρνει σημαντικές θεατρικές και μουσικές παραγωγές, έξω από τα συνηθισμένα πολιτιστικά σημεία του κέντρου. Και φέτος, έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε παραστάσεις με χαμηλό αντίτιμο, καθώς και παραστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία. Ελάτε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, να αφήσουμε για λίγο πίσω τον θόρυβο και τον ρυθμό της πόλης. Να συναντηθούμε κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, σε έναν πνεύμονα πρασίνου και να μοιραστούμε μια κοινή θεατρική εμπειρία».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ Κολωνού είναι, χρόνο με τον χρόνο, ένας ζωντανός τόπος συνάντησης της παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να αγγίξει κάθε κοινό: από τον λάτρη της αρχαίας τραγωδίας μέχρι τον θεατή που αναζητά κάτι πιο σύγχρονο και τολμηρό. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη του θεάτρου να ενώνει και να προβληματίζει και είμαστε υπερήφανοι που φέτος, ξανά, καλωσορίζουμε το κοινό στο θέατρο Κολωνού. Με χαμηλές τιμές εισιτηρίων και παραστάσεις με πλήρη προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία, φροντίζουμε ώστε αυτή η πρόσκληση να είναι πραγματικά ανοιχτή σε όλες και όλους».

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου με την ανατρεπτική κωμωδία Εκκλησιάζουσες: Γυναίκες στην Εξουσία και συνεχίζει με έργα του Ευριπίδη, του Μολιέρου, του Σοφοκλή, του Σαίξπηρ, καθώς και σύγχρονες παραγωγές που φωτίζουν τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ανάμεσα στις παραστάσεις που ξεχωρίζουν είναι: ο Ίων του Ευριπίδη (11/9), ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου (12/9), Η επιθεώρηση- Εγώ θα σας τα πω! (16/9),το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του Σαίξπηρ (20/9), η ανατρεπτική κωμωδία Οι Συνένοχοι του Γκαίτε (18/9), ΑΙ MILIA (23/9), καθώς και τα έργα Offelia (17/9), Ακριβούλα μου (26/9), Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι (28/9) και Thy Eternal Summer (22/9).

Σημαντική στιγμή αποτελεί η μεταφορά, για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, του κειμένου του Θουκυδίδη Επιτάφιος του Περικλή (25/9). Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη (30/9) σε μια νέα σκηνική ανάγνωση.

Ένα φεστιβάλ προσβάσιμο για όλες και όλους

Το Φεστιβάλ Κολωνού συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό σημείο πολιτισμού, ανοιχτό σε όλες και όλους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του θεάτρου να ενώνει εποχές, γενιές και αφηγήσεις, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συμμετοχής. Με σταθερή προσήλωση στην ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει και στη φετινή διοργάνωση πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας σε τρείς παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις Κατά Φαντασίαν Ασθενής (12.09), Η επιθεώρηση- Εγώ θα σας τα πω! (16.09) και Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη (30.09) θα πραγματοποιηθούν με τις παρακάτω υπηρεσίες προσβασιμότητας: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό για λόγους ισότιμης πρόσβασης στο ηχητικό περιεχόμενο και ακουστική περιγραφή για την ισότιμη πρόσβαση στο οπτικό περιεχόμενο. Απτική ξενάγηση στα σκηνικά στοιχεία θα πραγματοποιείται μία ώρα πριν από την έναρξη των παραστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάζονται και παρέχονται από την ATLAS E.P. με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης του Δήμου Αθηναίων. Για την εξασφάλιση θέσης με τη χρήση υπηρεσιών προσβασιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι αφού προμηθευτούν το εισιτήριό τους από την ticketplus, θα πρέπει να κάνουν κράτηση μέσω της ATLAS E.P. στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Βρείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κολωνού 2026.

Η παροχή υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6022265) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.



Γενικές πληροφορίες:

Θέατρο Κολωνού: Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 5€ και 10€ (μειωμένο εισιτήριο: 5€)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketplus.gr/festival/kolonou-2026-gr/

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις περιόδους:

- Από 03.09 για τις παραστάσεις από 10 έως 16.9.

- Από 07.09 για τις παραστάσεις από 17 έως 23.9.

- Από 14.09 για τις παραστάσεις από 25 έως 30.9.



*Πώληση θα πραγματοποιείται και δύο ώρες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων στο θέατρο Κολωνού για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

** Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.



Το Θέατρο Κολωνού είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία.

Πληροφορίες: www.opanda.gr