Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν βασίζεται απλώς στην καθαριστική δράση της μαγειρικής σόδας.

Μαγειρική σόδα, αλάτι, ζεστό νερό και ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο είναι αρκετά για ένα απλό κόλπο καθαρισμού που μπορεί να επαναφέρει τη λάμψη σε ασημένια κοσμήματα και αντικείμενα που έχουν μαυρίσει με την πάροδο του χρόνου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν βασίζεται απλώς στην καθαριστική δράση της μαγειρικής σόδας. Πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκεται μια ηλεκτροχημική αντίδραση, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση της σκούρας επίστρωσης που σχηματίζεται στην επιφάνεια του ασημιού.

Το μαύρισμα του ασημιού οφείλεται κυρίως στον σχηματισμό θειούχου αργύρου, όταν το μέταλλο έρχεται σε επαφή με ενώσεις του θείου που υπάρχουν στο περιβάλλον. Το αλουμινόχαρτο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς το αλουμίνιο οξειδώνεται και προσφέρει ηλεκτρόνια, επιτρέποντας στον θειούχο άργυρο να μετατραπεί ξανά σε μεταλλικό άργυρο. Η μαγειρική σόδα και το αλάτι λειτουργούν ως μέρος του ηλεκτρολυτικού διαλύματος, διευκολύνοντας τη μεταφορά φορτίου.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Χρειάζεται ένα φύλλο αλουμινόχαρτου, μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, μία κουταλιά αλάτι και περίπου 500 ml έως ένα λίτρο πολύ ζεστό νερό.

Αρχικά, καλύπτουμε το εσωτερικό ενός δοχείου με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε πάνω του τα ασημένια αντικείμενα, φροντίζοντας να υπάρχει επαφή μεταξύ τους. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σόδα και το αλάτι και ρίχνουμε το ζεστό νερό μέχρι τα αντικείμενα να καλυφθούν πλήρως.

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Τα αφήνουμε μέσα στο διάλυμα για περίπου 5 έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια τα αφαιρούμε, τα ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό και τα στεγνώνουμε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Εάν το μαύρισμα είναι ιδιαίτερα έντονο, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καθαριστούν, μεταξύ άλλων, ασημένια δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ, μαχαιροπίρουνα και ορισμένα νομίσματα.

Σε ποια κοσμήματα χρειάζεται προσοχή

Το συγκεκριμένο κόλπο δεν είναι κατάλληλο για κάθε κόσμημα. Συνιστάται κυρίως για αντικείμενα από συμπαγές ή sterling silver, ενώ πρέπει να αποφεύγεται σε επάργυρα αντικείμενα και κοσμήματα που διαθέτουν ευαίσθητες πέτρες ή οργανικά υλικά.

Συγκεκριμένα, δεν προτείνεται για κοσμήματα με μαργαριτάρια, οπάλια, τιρκουάζ, κοράλλια, κεχριμπάρι ή σμαράγδια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν από τη διαδικασία.

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι περιορίζει την ανάγκη για έντονο τρίψιμο. Έτσι, ένα συνηθισμένο υλικό της κουζίνας, όπως το αλουμινόχαρτο, σε συνδυασμό με σόδα, αλάτι και ζεστό νερό μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο για να αποκτήσουν ξανά λάμψη αρκετά ασημένια αντικείμενα.

Πηγή cronista.com