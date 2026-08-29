Οι δικοί της άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν την Κατερίνα στην τελευταία της κατοικία.

Γράφτηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου ο τελευταίος επίλογος στην τραγωδία που συγκλόνισε τη Βέροια, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αποχαιρετούν την 18χρονη Κατερίνα, η οποία έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες στα Ριζώματα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, εντός των Κοιμητηρίων της Σφηκιάς. Οι δικοί της άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν την Κατερίνα στην τελευταία της κατοικία, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον ξαφνικό χαμό ενός κοριτσιού μόλις 18 ετών.

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Βουβά πρόσωπα, δάκρυα και ένα αναπάντητο «γιατί». Η απώλεια της νεαρής κοπέλας έχει βυθίσει στο πένθος τόσο τη Σφηκιά όσο και τα Ριζώματα, με τους ανθρώπους που τη γνώριζαν να δυσκολεύονται ακόμη να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή της κόπηκε τόσο απότομα.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στη φύση. Η 18χρονη βρέθηκε στα νερά του καταρράκτη Δερματά, στην περιοχή των Ριζωμάτων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της. Η επιχείρηση είχε τελικά τραγική κατάληξη, καθώς η Κατερίνα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος της 18χρονης αποδόθηκε σε πνιγμό.

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Πηγή veriotis.gr