Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε ένας υπό κάλυψη αστυνομικός από τη Δανία.

Μια υπόθεση που παραπέμπει σε κινηματογραφικό σενάριο αποκάλυψαν οι αρχές στην Κύπρο, αποτρέποντας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σχέδιο για τη δολοφονία δύο ανθρώπων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε ένας υπό κάλυψη αστυνομικός από τη Δανία, ο οποίος εμφανίστηκε ως πληρωμένος εκτελεστής και κατάφερε να οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη των εμπλεκομένων.

Τρεις συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας Ιρλανδός και δύο Νορβηγοί, σε Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο. Οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για οκτώ ημέρες. Οι δύο φερόμενοι στόχοι είναι δίδυμα αδέλφια από τρίτη χώρα, τα οποία επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Κύπρο για διακοπές.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι τρεις συλληφθέντες δεν θεωρούνται, σε αυτή τη φάση, οι ηθικοί αυτουργοί. Φέρονται να συνδέονται με κύκλωμα που αναζητούσε μέσω διαδικτύου άτομο για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες, προσφέροντας αμοιβή περίπου 85.000 ευρώ.

Η προσπάθειά τους, ωστόσο, έπεσε πάνω σε επιχείρηση των Αρχών της Δανίας. Ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησαν θεωρώντας ότι είχαν βρει εκτελεστή ήταν στην πραγματικότητα υπό κάλυψη αστυνομικός. Όταν διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο αφορούσε την Κύπρο, ενημερώθηκαν οι δανέζικες Αρχές και η Europol και στη συνέχεια η Αστυνομία Κύπρου.

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Ο υπό κάλυψη αστυνομικός ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου, μαζί με κλιμάκιο Δανών ανακριτών. Μέσω Signal λάμβανε οδηγίες για τις κινήσεις του και αρχικά κατευθύνθηκε σε σημείο στη Λάρνακα, όπου παρέλαβε 200 ευρώ. Ακολούθως μετέβη στην Αγία Νάπα και εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο.

Στη συνέχεια του υποδείχθηκε νέο σημείο για την παραλαβή χρημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πρόσωπο άφησε φάκελο σε τροχό λευκού αυτοκινήτου, ενώ αργότερα οι Αρχές παρακολούθησαν ενοικιαζόμενο όχημα που φέρεται να συνδεόταν με έναν από τους υπόπτους. Σε άλλη περίπτωση, οι ύποπτοι φέρονται να άφησαν χάρτινο κουτί πίσω από κάλαθο, μέσα στο οποίο υπήρχαν 1.000 ευρώ.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι τρεις άνδρες τέθηκαν υπό στενή παρακολούθηση και συνελήφθησαν στις 27 Αυγούστου. Ένας από αυτούς φέρεται να δήλωσε ότι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές, ενώ για δεύτερο διαπιστώθηκε ότι είναι γνωστός στις Αρχές της χώρας του και καταζητείται για άλλα αδικήματα.

Η κυπριακή αστυνομία υπογραμμίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Οι έρευνες συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα, σε συνεργασία με τη Europol και τις ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει σύνδεση της υπόθεσης με το οργανωμένο έγκλημα της Κύπρου.

Πηγή philenews.com