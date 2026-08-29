Νέα διάκριση για την ελληνική αποστολή στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, καθώς έδειξε στο τατάμι το πλούσιο ταλέντο και την σπουδαία εμπειρία που κουβαλάει, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους XX Mediterranean Games 2026 Individuals.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στη διοργάνωση.



Μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς του Οράν, η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία, καθώς ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα -70 κιλά. Έτσι, κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό, μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη (2005 Αλμερία, 2009 Πεσκάρα) και της Ιουλιέτας Μπουκουβάλα (2009 Πεσκάρα). Αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 έως και σήμερα.

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Η Ελισάβετ Τελτσίδου βρέθηκε σε πολύ καλή ημέρα και ολοκλήρωσε το τουρνουά με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στον καθοριστικό αγώνα που έκρινε την κορυφή αντιμετώπισε την 18χρονη Αλεξάντρα Άντριτς από τη Σερβία και έκλεισε την παρουσία της στους Μεσογειακούς, όπως την άνοιξε. Πέτυχε Waza-ari το οποίο αποδείχθηκε… χρυσό!

Πριν τον τελικό, η Τελτσίδου χρειάστηκε να προσπεράσει με Waza-ari το εμπόδιο της 22χρονης Σλοβένας Νίκα Κόρεν, ενώ η εξουδετέρωσε με ippon στα πρώτα δευτερόλεπτα την 24χρονη Λάρα Σβιέτκο από την Κροατία και πήρε θριαμβευτική και ξεκούραστη πρόκριση για τον τελικό. Να σημειωθεί ότι οι δύο αντίπαλές της κατέκτησαν τελικά τα χάλκινα μετάλλια και φυσικά η τρίτη το ασημένιο.

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Τους αγώνες της Ελισάβετ Τελτσίδου παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Hellenic Olympic Committee Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος την συνεχάρη θερμά για την ιστορική εμφάνισή της.