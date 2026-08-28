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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Τα αποτελέσματα.

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί είναι: 23, 34, 39, 45 και 49.

Τζόκερ: 1 και 4.

Πίνακας κερδών

Στην σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+2), ενώ στη δεύτερη (5+1) το τυχερό δελτίο ήταν ένα κερδίζοντας 1,6 εκατ. ευρώ.

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Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.