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Τα γενέθλια στο Διδυμότειχο, η τούρτα και η συγκίνησή της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Μελίνα Ασλανίδου και εμφανώς συγκινημένη, τα γιόρτασε με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η ερμηνεύτρια, που αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την καλοκαιρινή της περιοδεία, βρίσκεται στο Διδυμότειχο για την σημερινή της εμφάνιση και σε μία παραδοσιακή ταβέρνα δέχτηκε μία τρυφερή έκπληξη για την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Στο βίντεο που μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η ίδια εμφανίζεται να χαμογελά, την ώρα που δέχεται ευχές από τους συνδαιτυμόνες της.

Παράλληλα, στο συνοδευτικό κείμενο θέλησε να γράψει το δικό της «ευχαριστώ», αλλά και να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις της για τον τόπο που απόψε την φιλοξενεί, τον Έβρο.

Όπως έγραψε, την θλίβει το γεγονός ότι ένας τόσο όμορφος τόπος της Ελλάδας, χάνει σημαντικό αριθμό μόνιμων κατοίκων, ενώ παράλληλα μίλησε για την συναισθηματική σύνδεση που αισθάνεται με τον Έβρο.

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Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου

«Σήμερα, στα γενέθλιά μου, θα τραγουδήσω σε έναν ιερό τόπο για μένα.

Στο Διδυμότειχο. Εδώ, όπου νιώθω πως η καρδιά της χώρας μου χτυπάει πιο δυνατά. Εδώ, στον Έβρο, σε έναν τόπο με ιστορία, μνήμη, ψυχή.

Κι όμως… κάθε φορά οι κάτοικοι λιγοστεύουν. Και αναρωτιέμαι: γιατί;

Πώς γίνεται ένας τόπος με τόσο βαθιές ρίζες, τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο δυνατούς ανθρώπους να αδειάζει;

Ίσως γι’ αυτό η συγκίνηση σήμερα να είναι στο απόλυτο ναδίρ.

Γιατί δεν έρχομαι απλώς να τραγουδήσω.

Έρχομαι να συναντήσω ανθρώπους που μένουν.

Να ενώσουμε τις φωνές μας. Να θυμηθούμε πως αυτοί οι τόποι δεν είναι απλώς σημεία στον χάρτη.

Είναι η ψυχή μας. Και σήμερα, στα γενέθλιά μου, θέλω το τραγούδι μου να είναι ένα μεγάλο «είμαι εδώ».

Για τον τόπο. Για τους ανθρώπους. Για την Ελλάδα».

{https://www.instagram.com/p/DclgdlHMV5R/?hl=el}