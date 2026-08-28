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Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μοιράζεται τις εμπειρίες του μέσα από φωτογραφίες.

Ένα διαφορετικό ταξίδι επέλεξε να κάνει αυτό το καλοκαίρι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, καθώς βρέθηκε για μερικές ημέρες στην Αμερική ανακαλύπτοντας μερικές από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές του τόπου.

Ανάμεσα στους προορισμούς που επισκέφθηκε είναι και η Καλιφόρνια για την οποία έκανε και μία ξεχωριστή αναφορά.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί τις εμπειρίες του με τους διαδικτυακούς του φίλους, κάνοντας μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες, από τα τοπία και τα μέρη που τον ενθουσίασαν περισσότερο, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά στην Καλιφόρνια.

Στο συνοδευτικό κείμενο επέλεξε να προσθέσει πληροφορίες σχετικά με τα τοπία, διευκρινίζοντας ότι η πολιτεία διαθέτει 133 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων.

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Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Country California (για την αστική σε επόμενο post). Προικισμένος από τη φύση τόπος. 5.000 χλμ. ακτογραμμής στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μόνο οι δασικές εκτάσεις της πολιτείας ανέρχονται σε 133 εκατομμύρια στρέμματα (η Ελλάδα ολόκληρη είναι 131 εκατ. στρέμματα, για να καταλάβετε το μέγεθος).

Διαθέτει εννέα πανέμορφους, προσεγμένους εθνικούς δρυμούς, λίμνες, ποτάμια, θερμές πηγές και έρημο. Πραγματικός παράδεισος για τους φυσιολάτρες.

Δυστυχώς και εκεί αντιμετωπίζουν μεγάλες πυρκαγιές, όμως με έναν τεράστιο αριθμό πυροσβεστών και σύγχρονα μέσα για την αντιμετώπισή τους.

Τη διασχίσαμε πανεύκολα με αυτοκίνητο, αλλά θα πρότεινα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο για την απόλυτη εμπειρία (και πιο οικονομικά) στην επαρχιακή Καλιφόρνια.

Υ.Γ Δεν έχω φάει πιο νόστιμα σταφύλια (της οργής)».

{https://www.instagram.com/p/DcksRrZDrfO/?hl=el&img_index=1}