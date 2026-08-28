Στο 3,7% παρέμεινε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Η επιμονή του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο της Fed περιορίζει τα περιθώρια για άμεσες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, με τον νέο πρόεδρο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, να χαρακτηρίζει «ανησυχητικό» το επίπεδο των τιμών.

Στην πρώτη του ομιλία στο Jackson Hole, ο Γουόρς έδωσε σαφές βάρος στη μάχη κατά του πληθωρισμού, ο οποίος παρέμεινε στο 3,7% τον Ιούλιο, αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.

{https://x.com/coinbureau/status/2093346036836442183}

Παράλληλα, απέφυγε να δώσει σαφή ένδειξη για άμεση αλλαγή της νομισματικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι δύσκολα μπορεί να χαρακτηρίσει τις σημερινές οικονομικές συνθήκες «περιοριστικές». Η τοποθέτησή του ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν στο 3,50%-3,75% και στην επόμενη συνεδρίαση, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο νέος επικεφαλής της Fed εμφανίστηκε πάντως θετικός για την αμερικανική οικονομία, δηλώνοντας ότι η συνολική της εικόνα έχει ενισχυθεί και ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε καλή κατάσταση.

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Η στάση του Γουόρς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ,ΗΠΑ: «Καμπανάκι» από τη Fed για τον πληθωρισμό – Τι γίνεται με τα επιτόκια ο οποίος έχει πιέσει επανειλημμένα για χαμηλότερα επιτόκια τον προηγούμενο πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Η Fed, ωστόσο, διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο του 2025.