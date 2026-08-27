Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση.

Ένα διαφορετικό ταξίδι στο εξωτερικό πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας με την 4,5 μηνών κόρη τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια δεν θέλησε να αποκαλύψει τον προορισμό τους, ωστόσο, όπως, όλα δείχνουν, βασικός σκοπός του ταξιδιού ήταν να γνωρίσει η μικρή Ξένια την προγιαγιά της.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνάντηση, η Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η προγιαγιά της μικρής Ξένιας την κράτησε στην αγκαλιά της, σε μία συγκινητική στιγμή που η παρουσιάστρια θέλησε να κρατήσει για πάντα μέσα από μία φωτογραφία.

Η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο τρυφερό τρόπο την συνάντηση των γενεών, αλλά και την τρυφερή γνωριμία της γιαγιάς της με την κόρη της.

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Παράλληλα, μέσα από το συνοδευτικό κείμενο, κατάφερε να μεταφέρει τη συγκίνησή της και μέρος των συναισθημάτων της, αναφέροντας:

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μία αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου… Η γυναίκα που κρατούσαν κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. τέσσερις γενιές. Μία στιγμή. Μία ολόκληρη ζωή ανάμεσά τους.

Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από πού ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε».