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Τραγωδία στη Βέροια με μία 18χρονη να χάνει τη ζωή της.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 18χρονη από λίμνη στην περιοχή του καταρράκτη Δερματά στη Βέροια.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική, με δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο για την ανάσυρση της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:15, έπειτα από κλήση στο 112. Ο ακριβής εντοπισμός του σημείου επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093036053619986697}

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Μετά την ανάσυρσή της, η 18χρονη παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.