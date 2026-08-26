Η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Μουμιοποιημένη εντοπίστηκε η σορός μιας 60χρονης γυναίκας σε υπόγειο διαμέρισμα στη Λάρισα, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τυχαία στις 19 Αυγούστου, όταν το ακίνητο επρόκειτο να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Η σορός παρέμενε για τουλάχιστον έναν χρόνο

Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει η σορός της γυναίκας, η οποία βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγοραπωλησία του ακινήτου. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης φέρεται να έχει μετακομίσει και να κατοικεί πλέον σε άλλη πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αστυνομική ταυτότητα.

Την ταυτοποιούν μέσω DNA

Από τα στοιχεία της ταυτότητας προκύπτει ότι η γυναίκα ήταν 60 ετών και καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι πληροφορίες για τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είχε ζήσει στο παρελθόν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικοί αναζητούν συγγενικά της πρόσωπα, ενώ από τη σορό έχει ληφθεί γενετικό υλικό. Τα δείγματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίηση. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια. Εκτιμάται ότι η γυναίκα είχε πεθάνει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός. Αντί να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδικασία αποσύνθεσης, είχε υποστεί μουμιοποίηση, κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Η συγκεκριμένη κατάσταση εκτιμάται ότι συνέβαλε και στην καθυστέρηση του εντοπισμού της. Η απουσία της χαρακτηριστικής δυσοσμίας που συνήθως συνοδεύει την αποσύνθεση μιας σορού δεν φαίνεται να προκάλεσε υποψίες.

Η μουμιοποίηση αποτελεί διαδικασία κατά την οποία αναστέλλεται η φυσιολογική αποσύνθεση του σώματος. Μπορεί να προκύψει φυσικά, όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η ξηρασία, το ψύχος ή η χαμηλή υγρασία, ευνοούν τη διατήρηση της σορού.

Οι καθυστερημένες καταβολές ενοικίων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας», η καθυστέρηση στην αποκάλυψη της υπόθεσης συνδέεται και με μια σειρά από συμπτώσεις.

Με αφορμή καθυστερημένες καταβολές ενοικίων, ο αρχικός ιδιοκτήτης φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τη γυναίκα και να της είχε ζητήσει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο είχε αδειάσει και μπορούσε να διατεθεί προς πώληση. Όταν ολοκληρώθηκε η αγοραπωλησία και χρειάστηκε να ανοίξει το κλειστό ακίνητο, αποκαλύφθηκε η σορός της 60χρονης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση της γυναίκας, αλλά και για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε και πέθανε στο διαμέρισμα.