Στο London Metal Exchange (LME), ο χαλκός ενισχύεται έως και 0,6%, έχοντας καταγράψει την Τρίτη την υψηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία του.

Σε επίπεδα κοντά στο ιστορικό υψηλό κινείται ο χαλκός, καταγράφοντας άνοδο για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι συνθήκες στην προσφορά παραμένουν περιορισμένες, παρά την αποκλιμάκωση των έντονων διακυμάνσεων που σημειώθηκαν στην αγορά την προηγούμενη εβδομάδα.

Νέα άνοδος στις τιμές

Στο London Metal Exchange (LME), ο χαλκός ενισχύεται έως και 0,6%, έχοντας καταγράψει την Τρίτη την υψηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία του. Από την αρχή του έτους, η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί περίπου 16%.

Στην αγορά καταγράφονται αυξημένες ροές χαλκού προς τις ΗΠΑ, εξέλιξη που έχει περιορίσει τα διαθέσιμα αποθέματα σε άλλες αγορές. Παράλληλα, προβλήματα στην παραγωγή ορυχείων έχουν επηρεάσει την προσφορά.

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε σημαντική διεύρυνση των spreads στο LME. Η τιμή του άμεσα διαθέσιμου χαλκού διαμορφώθηκε περισσότερο από 500 δολάρια ανά τόνο υψηλότερα από τα συμβόλαια τριμήνου. Έκτοτε, η διαφορά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα.

Την Τετάρτη, το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου διαπραγματεύεται περίπου 150 δολάρια ανά τόνο υψηλότερα από εκείνο του Οκτωβρίου. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η αντίστοιχη διαφορά ήταν μικρότερη των 50 δολαρίων.

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Στο επίκεντρο αποθέματα και δασμοί

Παράλληλα, η αγορά αναμένει τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου σχετικά με τα σχέδια για ενδεχόμενους δασμούς στις εισαγωγές κατεργασμένου χαλκού. Το τελευταίο διάστημα σημαντικές ποσότητες μετάλλου έχουν κατευθυνθεί προς αμερικανικά λιμάνια και αποθήκες, ενόψει πιθανών αλλαγών στο εμπορικό καθεστώς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μεταβολές των αποθεμάτων του LME. Οι αυξημένες παραδόσεις χαλκού στις αποθήκες του χρηματιστηρίου την προηγούμενη εβδομάδα περιόρισαν προσωρινά τις πιέσεις, ενώ αίτημα για απόσυρση περισσότερων από 50.000 τόνων τη Δευτέρα επανέφερε το ενδιαφέρον στην εξέλιξη των διαθέσιμων ποσοτήτων.

Στην Κίνα, τα διαθέσιμα προς παράδοση αποθέματα χαλκού στις αποθήκες του Shanghai Futures Exchange μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη.

Το συμβόλαιο αναφοράς τριών μηνών στο LME ενισχύεται κατά 0,4%, στα 14.410,50 δολάρια ανά τόνο, κοντά στο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό των 14.527,50 δολαρίων που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο. Τα υπόλοιπα βασικά βιομηχανικά μέταλλα εμφανίζουν περιορισμένες μεταβολές.

Η ζήτηση και τα προβλήματα στην παραγωγή

Στην πορεία της αγοράς συνυπολογίζεται και η ζήτηση που συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή έχει επηρεαστεί από προβλήματα σε ορισμένες από τις σημαντικότερες χώρες εξόρυξης. Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Project Blue, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν απώλειες παραγωγής περίπου 338.000 τόνων χαλκού, λόγω προβλημάτων στην Ινδονησία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Χιλή.