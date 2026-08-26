Τα θύματα έφεραν εκτεταμένα εγκαύματα, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κρίνει απαραίτητες τις εξετάσεις DNA για την ταυτοποίησή τους.

Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πακιστάν, όταν ξέσπασε φονική πυρκαγιά στη μαιευτική κλινική του δημόσιου νοσοκομείου Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διασωστών, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6:45 π.μ. στον τρίτο όροφο της πτέρυγας Μητέρας και Παιδιού, στη μονάδα νεογνών της γυναικολογικής κλινικής, μετά από πιθανή έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού. Ο περιφερειακός διοικητής της πρωτεύουσας, Σοχάιλ Άσραφ, δήλωσε στην πλατφόρμα X πως οι δυνάμεις διάσωσης, η αστυνομία και ειδικά συνεργεία έφτασαν αμέσως στο σημείο και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ έγινε γνωστό πως διασώθηκε τουλάχιστον ένα βρέφος.

{https://x.com/Intl_Relations0/status/2092490645076345142}

Τα θύματα έφεραν εκτεταμένα εγκαύματα, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κρίνει απαραίτητες τις εξετάσεις DNA για την ταυτοποίησή τους πριν από την παράδοση των σορών στους συγγενείς, παρά τις εκκλήσεις των γονέων για άμεση παραλαβή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την ανεπανόρθωτη απώλεια των αθώων παιδιών, απέστειλε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

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Το συμβάν φέρνει ξανά στην επιφάνεια το χρόνιο πρόβλημα των πυρκαγιών σε μεγάλα κτίρια στο Πακιστάν, οι οποίες αποδίδονται συχνά στην ελλιπή νομοθεσία για την ασφάλεια και τους οικοδομικούς κανονισμούς, αλλά και στη χαλαρή εφαρμογή τους.

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