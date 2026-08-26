Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στην εκτίμηση των αγορών ότι τα μέτρα της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν είναι ηπιότερα από ό,τι είχε αρχικά προεξοφληθεί

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μετά τις ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ προκρίνουν την οικονομική πίεση και τις κυρώσεις ως βασικό μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Οκτωβρίου κατέγραψαν πτώση 2,62%, στα 86,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 2,56%, στα 80,25 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται κυρίως στην εκτίμηση των αγορών ότι τα μέτρα της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν είναι ηπιότερα από ό,τι είχε αρχικά προεξοφληθεί. Οι αμερικανικές κυρώσεις αποδείχθηκαν λιγότερο αυστηρές από τις προσδοκίες.

Η πτώση του πετρελαίου συνέβαλε παράλληλα στη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, την ώρα που οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων απομακρύνονταν από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Η στροφή από το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης περιόρισε το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές, μειώνοντας τους φόβους για προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Η Ουάσιγκτον, πάντως, δεν έχει αποκλείσει άλλες μορφές παρέμβασης, γεγονός που διατηρεί την αγορά σε επιφυλακή.

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Στο επίκεντρο παραμένουν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως. Το Πακιστάν έκανε λόγο για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, Ιράν και Ομάν συζητούν τη δημιουργία προσωρινής κοινής θαλάσσιας οδού στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και επιχείρηση εκκαθάρισης ναρκών. Η προσωρινή συμφωνία εξετάζεται ως πρώτο βήμα προς μία μονιμότερη διευθέτηση για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι η μελλοντική διαχείριση των Στενών και μία μόνιμη λύση θα εξεταστούν σε επόμενο στάδιο, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες με τους περιφερειακούς εταίρους θα έχουν ως στόχο την ειρήνη, τη συνεργασία, τη σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.