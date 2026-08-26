O Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων εάν το Ιράν επιτεθεί πρώτο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τις τελευταίες ημέρες σε αρκετούς ξένους ομολόγους του ότι «προς το παρόν» δεν αναμένονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο και μια δεύτερη πηγή που επικαλείται το Axios, ο Ρούμπιο υποστήριξε πως η προσοχή εστιάζεται πλέον σε άλλα μέσα πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Το μήνυμα του Ρούμπιο προς τους υπουργούς Εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι προκαλούν ασφυξία στο Ιράν με τον ναυτικό αποκλεισμό - ενώ παράλληλα μεταφέρουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Αποτελεί επίσης ακόμη μια ένδειξη πως ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να «ξεμπερδέψει» με τον πόλεμο, τουλάχιστον για την ώρα.

Ο αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, ενώ ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων εάν το Ιράν επιτεθεί πρώτο.

Ένας άλλος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε παράλληλα ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ από το Ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί σημείο καμπής στον πόλεμο, εξουδετερώνοντας σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες πηγές μοχλού πίεσης του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα πάντα με το Axios, οι πηγές ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο περιέγραψε την τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ ως εξής:

Αποφυγή στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν - τουλάχιστον προς το παρόν.

Αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν μέσω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των νέων κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Μεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερου πετρελαίου μέσω των στενών προς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή αναμένεται να είναι η πολιτική τουλάχιστον μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οπότε και μια νέα στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να τεθεί ξανά στο τραπέζι.

«Οι Ιρανοί έχασαν τον έλεγχο των στενών»

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως ο καθαρισμός των ναρκών από το μεγαλύτερο μέρος των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια κινούνται μέσω της νότιας λωρίδας των στενών τις τελευταίες εβδομάδες, μειώνει σημαντικά την επιρροή του Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Οι Ιρανοί έχασαν τον έλεγχο των στενών. Τώρα τα ελέγχουν οι ΗΠΑ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ φέρεται, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, να στερεί από το Ιράν κρίσιμα έσοδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχεδόν κανένα δεξαμενόπλοιο δεν έχει εντοπιστεί στο νησί Χαρργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, αναφέρουν αξιωματούχοι.

«Η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και ο στρατός του καθεστώτος έχει αποδεκατιστεί», δήλωσε στο Axios ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, καθώς «καταστρέφουμε κάθε οικονομική σανίδα σωτηρίας που απομένει στο καθεστώς».

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματευόμαστε με το Ιράν»

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακής ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρέθηκε στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία. Το Πακιστάν αποτελεί βασικό διαμεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, τον τηλεοπτικό σταθμό που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία, ο Μουνίρ μίλησε με τον Τραμπ πριν από το ταξίδι και παρουσίασε μια νέα πρόταση για τους Ιρανούς.

Ο Λευκός Οίκος δεν αρνήθηκε ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Μουνίρ, αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τρέχουσες ή προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι νέες εξελίξεις στα στενά και ο αυξανόμενος όγκος πετρελαίου που βγαίνει από τον Κόλπο έχουν στερήσει από το Ιράν ένα σημαντικό χαρτί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ενώ έχουν καταστήσει αμελητέο κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με τα στενά.

«Αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματευόμαστε με το Ιράν. Τους πιέζουμε. Η πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει τους Ιρανούς ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στο Axios αμερικανός αξιωματούχος.