Από το 1978, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, ανανεώνουν κάθε χρόνο τον Νόμο για το Εμπόριο με τον εχθρό κατά της Κούβας.

Η Κούβα καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να παρατείνει το οικονομικό, εμπορικό και χρηματοοικονομικό εμπάργκο για έναν ακόμα χρόνο.

Σε ανάρτησή του ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως αυτή η πολιτική «ισοδυναμεί με γενοκτονία» και εφαρμόζεται εναντίον του κουβανικού λαού για πάνω από 60 χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μπρούνο Ροντρίγκες, έγραψε πως «η Κούβα καταδικάζει με τους πιο κατηγορηματικούς όρους την παράταση, για ακόμη ένα έτος, του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοοικονομικού αποκλεισμού που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γενοκτονική πολιτική που διατηρείται εναντίον του λαού μας για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η συνέχιση του λεγόμενου Νόμου για το Εμπόριο με τον Εχθρό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, δεν είναι μια ασήμαντη διοικητική ενέργεια, αλλά η επιβεβαίωση ότι η Ουάσινγκτον επιμένει στον σκοπό της να πνίξει ένα ολόκληρο έθνος. Αυτή η παράταση έρχεται στη πιο σκληρή στιγμή της επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Κούβας τα τελευταία χρόνια».

Ο Ροντρίγκες κατέληξε στη ανάρτησή του λέγοντας πως «Η Κούβα δεν είναι απειλή. Ο αποκλεισμός είναι. Οι κυρώσεις πληγώνουν τις οικογένειες».

{https://x.com/BrunoRguezP/status/2092303494351110221}

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Το εμπάργκο κατά της Κούβας

Το 1962, η κυβέρνηση του Τζον Φ. Κένεντι επικαλέστηκε τον Νόμο περί Εμπορίου με τον εχθρό, τον οποίο η Ουάσινγκτον μόλις παρέτεινε έως τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να θέσει σε ισχύ ένα εμπορικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας. Από το 1978, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, ανανεώνουν κάθε χρόνο τον Νόμο για το Εμπόριο με τον εχθρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στην Κούβα ως «τεράστια απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και έχει επανειλημμένως απειλήσει να την «πάρει υπό τον έλεγχό του».

Η κυβέρνησή του επέβαλε επίσης φέτος μια σειρά κυρώσεων εναντίον της Gaesa, της επιχειρηματικής κοινοπραξίας που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και ιδρύθηκε το 1995 από τον Ραούλ Κάστρο, αδελφό του Φιντέλ.