Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από το εμπάργκο καυσίμων που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε την Δευτέρα στην Κούβα, το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από έξι μήνες και το όγδοο από τα τέλη του 2024, όπως ανακοίνωσε η κουβανική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προκλήθηκε μια πλήρης αποσύνδεση του ηλεκτρο-ενεργειακού συστήματος της χώρας» σημείωσε σε ανάρτησή της η Union nacional electrica (UNE), που διευκρίνισε πως διερευνά τα "αίτια" αυτής της νέας διακοπής ρεύματος, η οποία πλήττει το σύνολο της νήσου των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας επιβεβαίωσε ότι το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη ολική κατάρρευση, ενώ διευκρίνισε πως οι αξιωματούχοι εργάζονται για την αποκατάσταση της ενέργειας και έχουν ήδη ενεργοποιήσει έκτακτα «μικροσυστήματα» που τροφοδοτούν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Η Κούβα έχει βιώσει αρκετά γενικά μπλακάουτ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πεπαλαιωμένες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πασχίζουν να καλύψουν τη ζήτηση.

Η ενεργειακή κρίση της χώρας επιδεινώθηκε φέτος, αφότου οι ΗΠΑ ανάγκασαν τους κύριους προμηθευτές της Κούβας να σταματήσουν τις αποστολές πετρελαίου. Τον Μάρτιο, σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο ολικά μπλακάουτ μέσα σε μία εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ άσκησε κριτική στις ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας X για το μπλοκάρισμα των εισαγωγών καυσίμων, ισχυριζόμενος ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να προκαλέσει «μια κοινωνική έκρηξη μέσω ασφυξίας».

Οι ενεργειακές ελλείψεις στο νησί έχουν επιβαρύνει τις βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των μεταφορών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ επιδείνωσαν περαιτέρω την κουβανική οικονομία και εμπόδισαν πολλούς τουρίστες να επισκεφθούν το νησί.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο οικονομικός στραγγαλισμός αποσκοπεί στο να αναγκάσει την κουβανική κυβέρνηση να ανοίξει το ερμητικά κλειστό πολιτικό σύστημα του νησιού και να επιτρέψει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Εθνοσυνέλευση της Κούβας ενέκρινε ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας της. Ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου δήλωσε στο CNN ότι τα μέτρα αυτά δεν θεσπίστηκαν ως απάντηση σε εξωτερικές πιέσεις, ενώ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις ως «μέτριες, καθυστερημένες και τελικά επιφανειακά σήματα καπνού» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας πραγματοποίησαν πολλαπλές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Μάιο, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συνάντησε τους αρχηγούς των υπηρεσιών πληροφοριών της Κούβας στην Αβάνα, και η διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ συνάντησε ανώτατους Κουβανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στην περίμετρο της Ναυτικής Βάσης του Γκουαντάναμο.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν Κουβανούς αξιωματούχους ότι φιλοξενούν ρωσικούς και κινεζικούς σταθμούς υποκλοπών στο νησί και ότι υπονομεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Η Κούβα αρνείται τους ισχυρισμούς και έχει εναντιωθεί στις ΗΠΑ.

Όταν το CNN ρώτησε τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων της Κούβας, Όσκαρ Πέρες-Ολίβα Φράγκα, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο νησί, εκείνος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συλλογική τιμωρία, δηλώνοντας: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα εις βάρος του λαού μας είναι μια γενοκτονία».