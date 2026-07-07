«Προσωπικές απόψεις» λέει η Χαριλάου Τρικούπη! - Στο «ντούκου» η διεύρυνση στη Θεσσαλονίκη με περιφερειακά πρόσωπα- Ποιους περιλαμβάνει η επόμενη φάση.

Πριν από λίγες ημέρες πολλοί ξαφνιάστηκαν στο ΠΑΣΟΚ με την προνομιακή μεταχείριση που επιφύλαξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Γιάννη Σγουρό, καθώς ήταν το πρώτο και μοναδικό στέλεχος που ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, εν προκειμένω στην Α' Αθήνας. Όταν κορυφαία στελέχη όπως ο πρώην γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, η υπεύθυνη στρατηγική σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, οι βουλευτές Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος και Παναγιώτης Δουδωνής δεν έχουν λάβει ακόμα επίσημα το χρίσμα, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεώρησε σημαντική την περίπτωση Σγουρού. Πολύ περισσότερο όταν ήταν γνωστό στην Χαριλάου Τρικούπη πως δεν υπάρχει καμία προσωπική σχέση μεταξύ τους και το 2024 με το ζόρι ο Ν. Ανδρουλάκης του έδωσε το χρίσμα του υποψηφίου περιφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ στην Αττική.

Έως τώρα ο κ. Σγουρός όχι μόνο δεν έχει τιμήσει αυτή την προνομιακή μεταχείριση που έλαβε, αντιθέτως έχει δημιουργήσει τεράστια θέματα στο ΠΑΣΟΚ με δυο διαδοχικές συνεντεύξεις τουδυο διαδοχικές συνεντεύξεις του. Στη μία για λόγους συμπεριφοράς, όταν σχεδόν απείλησε δημοσιογράφο επικαλούμενος την ιδιοκτησία του καναλιού και στην άλλη όταν άνοιξε θέμα μετεκλογικής συνεργασίες με την ΝΔ, αδιαφορώντας για την ομόφωνη απόφαση που έλαβε πριν τρεις μήνες το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Στην πρώτη περίπτωση η Χαριλάου Τρικούπη φάνηκε, έστω με κρύα καρδιά, να τον στηρίζει, στη δεύτερη όμως περίπτωση ο κ. Σγουρός έλαβε ένα ισχυρό άδειασμα, καθώς τονίστηκε πως τα όσα δήλωσε αφορούν σε προσωπικές απόψεις. Όπως και να έχει, η ζημιά έγινε καθώς με τις ασυναρτησίες που εκτόξευσε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής έδωσε τροφή για αρνητικά σχόλια αλλά και επιχειρήματα στους εξ' αριστερών αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ να μιλούν για έωλη απόφαση του συνεδρίου.

Το τελευταίο έχει τεράστια σημασία για τη στάση μιας σημαντικής μερίδας ψηφοφόρων που εδώ και χρόνια δυσκολεύονται να κάνουν το βήμα προς το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας πως αν χρειαστεί μπορεί και πάλι να συνεργαστεί με την ΝΔ. Αυτή την παραφιλολογία ήθελε να «αντιμετωπίσει» το συνέδριο, για αυτό και ελήφθη η απόφαση για καμία συνεργασία με την ΝΔ. Ο κ. Σγουρός, συνεπώς, έκανε τεράστια ζημιά και μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως αν δεν του γίνουν αυστηρές συστάσεις, είναι βέβαιο πως θα κάνει και άλλες γκάφες στις επόμενες τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Όπως και να έχει, τα όσα ανέφερε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής επισκίασαν τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κώστας Σκανδαλίδης από την Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με 44 νέα πρόσωπα. Έστω και αν δεν πρόκειται για ηχηρά ονόματα αλλά για περιπτώσεις κυρίως αυτοδιοικητικών παραγόντων της βορείου Ελλάδος. Εξαίρεση αποτελούν η πρώην ευρωβουλευτής Χρυσούλα Παλιαδέλη και ο πρώην βουλευτής Άρης Μουσιώνης που είναι στα 44 ονόματα, αλλά και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος. Κατά πληροφορίες ένας κατάλογος με πρώην βουλευτές, όπως είναι η Ολυμπία Τελεγιορίδου από την Καστοριά, ο Λευτέρης Αβραμάκης από τις Σέρρες και ενδεχομένως ο Θάνος Μωραϊτης που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση. Το ίδιο ισχύει και για τους εν ενεργεία βουλευτές που φαίνεται να έχουν κλειδώσει, δηλαδή τον Βαγγέλη Αποστολάκη, την Νίνα Κασιμάτη και εκτός απροόπτου την Θεοδώρα Τζάκρη.