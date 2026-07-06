Η νέα ρύθμιση επιτρέπει στους οφειλέτες να προχωρούν στην πώληση του ακινήτου τους και να εξοφλούν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους προς το Δημόσιο.

Πράσινο φως για την πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί λόγω οφειλών προς την εφορία αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ, με την έκδοση της σχετικής απόφασης που ενεργοποιεί νέο πλαίσιο αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει στους οφειλέτες να προχωρούν στην πώληση του ακινήτου τους και να εξοφλούν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους προς το Δημόσιο μέσω του τιμήματος της συναλλαγής.

Βασικός άξονας της νέας διαδικασίας είναι η υποχρεωτική παρακράτηση μέρους του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο και η απόδοσή του στη φορολογική διοίκηση. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% της συνολικής οφειλής, ενώ το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται με βάση τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την εισπραξιμότητα της υπόλοιπης οφειλής.

Με το νέο καθεστώς, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εισπράττει άμεσα ποσά από ληξιπρόθεσμα χρέη

Σήμερα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία συχνά μπλοκάρει την ολοκλήρωση αγοραπωλησιών, ακόμη και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα είσπραξης μέρους της οφειλής από το Δημόσιο. Με το νέο καθεστώς, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εισπράττει άμεσα ποσά από ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ οι φορολογούμενοι θα αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ακίνητα που μέχρι σήμερα παρέμεναν δεσμευμένα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η αγορά ακινήτων θα αποκτήσει έναν μηχανισμό που θα συμβάλει στο «ξεπάγωμα» μεταβιβάσεων κατασχεμένων ακινήτων σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η φορολογική διοίκηση θα προχωρά στην άρση της κατάσχεσης έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, καθώς και η υποχρέωση το τίμημα της μεταβίβασης να μην υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Σε περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική, θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

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Για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερο από πέντε χρόνια, οι οφειλέτες θα πρέπει να προσκομίζουν έκθεση εκτίμησης από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Παράλληλα, εάν το ποσό που προκύπτει από την προβλεπόμενη παρακράτηση υπερβαίνει το τίμημα της πώλησης, θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση θα αίρεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Εξαίρεση προβλέπεται για τις περιπτώσεις στις οποίες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, καθώς τότε δεν θα εφαρμόζεται η ελάχιστη παρακράτηση του 25%.

Τέλος, οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν και αλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η σύνταξη και η μεταγραφή συμβολαίων μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης και ότι ο συμβολαιογράφος παρακρατεί και αποδίδει στη φορολογική διοίκηση το προβλεπόμενο ποσό από το τίμημα της συναλλαγής.