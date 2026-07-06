Γρίφος η εξαφάνιση της 50χρονης.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η οποία χάθηκε από την περιοχή της Αρτέμιδας, με τις αστυνομικές αρχές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στα ηλεκτρονικά δεδομένα και στα τελευταία στίγματα από το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί της Ελληνική Αστυνομία έχουν ήδη αναλύσει τις συνομιλίες που είχε η 50χρονη με τον σύντροφό της πριν από την εξαφάνισή της, ενώ από την άρση των δεδομένων εντοπισμού προέκυψαν ίχνη σε διαφορετικά σημεία της χώρας, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης.

Έρευνες σε Ευρυτανία και Μυτιλήνη

Το πρώτο ηλεκτρονικό σήμα οδήγησε τις έρευνες στην περιοχή κοντά στο χωριό Φουρνά, όπου μετέβησαν ο σύντροφος της γυναίκας και ο αδελφός του, ερευνώντας εγκαταλελειμμένο χοιροστάσιο που φέρεται να σχετιζόταν με το στίγμα. Παρά τις έρευνες, δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ίδιο σήμα φέρεται να «έδειξε» και κοντινό μοναστήρι, στο οποίο διαμένουν δύο μοναχοί. Οι αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο και στον χώρο αυτό, χωρίς να προκύψει εύρημα σχετικό με την εξαφάνιση.

Ηλεκτρονικό ίχνος καταγράφηκε στη Μυτιλήνη, ωστόσο, ούτε εκεί εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της αγνοούμενης.

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Το «κενό» των 20 ημερών και τα πρώτα σενάρια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε με καθυστέρηση περίπου 20 ημερών από την τελευταία επικοινωνία με τη γυναίκα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των ερευνών.

Παράλληλα, εξετάζονται δεδομένα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική της δραστηριότητα, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, καθώς η 50χρονη φέρεται να διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ο ποινικολόγος και αναλυτής υποθέσεων, Γιώργος Καλλιακμάνης, σημείωσε ότι η δήλωση εξαφάνισης έγινε καθυστερημένα, καθώς ο σύζυγος της γυναίκας βρισκόταν στην Κίνα και αρχικά απέδωσε την έλλειψη επικοινωνίας στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όταν, όμως, οι μέρες περνούσαν, χωρίς καμία επικοινωνία, ειδοποιήθηκε συγγενικό πρόσωπο να ελέγξει την οικία στη Λούτσα. Εκεί εντοπίστηκε ένα φλιτζάνι με τσάι που είχε μουχλιάσει, στοιχείο που –σύμφωνα με τους ειδικούς– δεν συνάδει εύκολα με σενάριο οικειοθελούς αποχώρησης.

Οικονομικές διασυνδέσεις και διεθνής δραστηριότητα

Οι έρευνες έχουν στραφεί και στο οικονομικό προφίλ της 50χρονης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν ως μεσάζων για εύπορους Κινέζους που επένδυαν στην Ελλάδα μέσω προγραμμάτων τύπου «Χρυσής Βίζας».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Αρχές, η γυναίκα διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά και είχε προχωρήσει σε δανεισμούς προς τρίτους, ενώ είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Αλβανία, στον τομέα αδειών παραμονής και αγοραπωλησιών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, διερευνώνται πιθανές οικονομικές διαφορές με πρόσωπα του κύκλου της, καθώς και συνεργασίες με άτομα που βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου πίσω από την εξαφάνιση.

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