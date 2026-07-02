Τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς την Κυριακή 31 Μαΐου - Πώς οι έρευνες παίρνουν νέα τροπή με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις πλέον στην Ναύπακτο.

Νέα δεδομένα φέρνει στο φως κρίσιμη μαρτυρία στην υπόθεση εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Νίκου Σακαρέλου, αλλάζοντας την κατεύθυνση των ερευνών στην περιοχή της Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε οδηγός ταξί από την Πάτρα και αναφέρει το anikolouli.gr, ο αγνοούμενος φέρεται να επιβιβάστηκε σε όχημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, γύρω στις 03:00, από κεντρικό σημείο της πόλης κοντά στα ΚΤΕΛ, με προορισμό την ορεινή Ναυπακτία.

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Η διαδρομή που «ξεκλειδώνει» νέα στοιχεία

Όπως προκύπτει από την κατάθεση, ο επιχειρηματίας αποβιβάστηκε περίπου στις 05:00 το πρωί στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στο Χρύσοβο, κοντά στο χωριό Καταφύγιο, περιοχή από την οποία κατάγεται. Η συγκεκριμένη πληροφορία θεωρείται κομβική για τις Αρχές, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο αγνοούμενος φαίνεται να επέστρεψε στην ορεινή Ναυπακτία, σημείο όπου είχε καταγραφεί και το τελευταίο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου.

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Το τελευταίο ταξίδι πριν την εξαφάνιση

Ο Νίκος Σακαρέλος είχε αναχωρήσει από τη Ναύπακτο μία ημέρα νωρίτερα, στις 31 Μαΐου, με προορισμό την Αθήνα, συνοδευόμενος από τον θείο του, καθώς σχεδίαζε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου διέμενε μόνιμα με την οικογένειά του. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών του προσώπων, είχε αναφέρει πως θα συναντούσε φίλους το ίδιο βράδυ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα πρόσωπα ή το λόγο της συνάντησης.

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Νέος κύκλος ερευνών στην ορεινή περιοχή

Μετά τη νέα μαρτυρία, οι αστυνομικές Αρχές έχουν επανακατευθύνει τις έρευνες στην ευρύτερη ορεινή Ναυπακτία, με τη συνδρομή ειδικών μονάδων έρευνας και διάσωσης, καθώς και εξειδικευμένων ομάδων με τεχνολογικό εξοπλισμό. Παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις, δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής ίχνη του επιχειρηματία, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και τα ερωτήματα για την τύχη του να εντείνονται. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνισή του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση.