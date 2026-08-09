Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού από την περιοχή των Εξαρχείων, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και να ζητά τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Ομάρ Σεταρί, 13 ετών, αφγανικής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Κυριακή 9 Αυγούστου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Τα στοιχεία του 13χρονου

Ο Ομάρ Σεταρί έχει ύψος 1,69 μέτρα και βάρος περίπου 55 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε παντελόνι τζιν και μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

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Οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του ανηλίκου, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στην ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών που ενδέχεται να έχουν κάποια πληροφορία.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.