Το χρονικό της εκτέλεσης. Στο μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου υπηκόου που έπεσε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης στα Εξάρχεια, σε μια εκτέλεση που οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με φόντο- σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- υποθέσεις ναρκωτικών.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό λίγο μετά τις 21:00 στα σκαλιά που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αττική.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Μαρτυρίες κατοίκων και αυτόπτων μαρτύρων περιγράφουν μια οργανωμένη ενέδρα. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο σημείο και να περίμενε το θύμα.

Όταν ο 25χρονος άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά μαζί με το σκυλάκι του, ο δράστης τον ακολούθησε για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε πισώπλατα τουλάχιστον πέντε φορές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τις σφαίρες τον χτύπησαν στο κεφάλι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

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Στο σημείο οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε πεζός προς τα γύρω στενά της περιοχής. Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κτιρίων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των Αρχών υπάρχουν ήδη βίντεο που καταγράφουν τη διαφυγή του υπόπτου, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στην ταυτοποίησή του.

Παράλληλα, καταθέσεις λαμβάνονται από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν τον δράστη ως έναν μαυροντυμένο άνδρα με καπέλο, ο οποίος κινήθηκε μεθοδικά και έδρασε αιφνιδιαστικά.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η ιστορία του σκύλου που συνόδευε τον 25χρονο την στιγμή της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος παρέμεινε δίπλα στον ιδιοκτήτη του αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο το μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων και λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση, η οποία ανέλαβε τη φιλοξενία και τη φροντίδα του.