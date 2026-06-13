Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος ούτε τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων, με θύμα έναν άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα φέρεται να δέχτηκε 5 σφαίρες στο κεφάλι, αφού στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ασφάλειας και ειδικά κλιμάκια που συνέλεξαν στοιχεία από τον χώρο της επίθεσης. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων και τυχόν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.