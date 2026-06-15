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Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε γάμος στην Κάλυμνο, όταν ένας δυναμίτης εξερράγη στα χέρια 56χρονου καλεσμένου, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν στο γλέντι του γάμου ο δυναμίτης που κρατούσε ο 56χρονος εξερράγη στα χέρια του.

Στο σημείο έσπευσε, σύμφωνα με τη dimokratiki, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Καλύμνου.

Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να τον σώσουν, ο 56χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.