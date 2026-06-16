Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε πως όλη η οικογένειά του ήταν στον γάμο του με την Ζεντάγια.

Μετά από μήνες που κυκλοφορούσαν φήμες για τον γάμος του, ο πρωταγωνιστής του Spider Man, Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε ότι όντως αυτός και η τραγουδίστρια Ζεντάγια έχουν ήδη παντρευτεί.

Μιλώντας στο Esquire, ο ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για τις φήμες που υπάρχουν.

Οι ψίθυροι άρχισαν για πρώτη φορά όταν εθεάθη η Ζεντάγια στις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο Ιανουάριο με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι της. Ωστόσο κανείς τους δεν μίλησε δημόσια ποτέ για αυτό. Εξάλλου και οι δύο είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί με την ιδιωτική τους ζωή.

Αργότερα, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες AI που φέρεται να ήταν από τον γάμο τους, στη λίμνη Κόμο. Οι φωτογραφίες απέσπασαν πάνω από 10 εκατ. likes στα social media.

Όπως είπε ο Χόλαντ, στη συνέντευξη για το εξώφυλλο του Ιουλίου /Αυγούστου του Esquire, η γιαγιά του μόλις είδε τις φωτογραφίες νόμιζε ότι δεν την είχαν καλέσει στον γάμο. Τότε εκείνος της έστειλε μήνυμα για να της εξηγήσει. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν χρειάστηκε να στείλει και σε άλλα με΄λη της οικογένειάς του αντίστοιχα μηνύματα και εκείνος απάντησε λακωνικά «Όχι, για΄τι ήταν όλοι εκεί».

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Αν και ο ηθοποιός αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη μέρα, αρκέστηκε να πει πως «Μόνο αυτό θα σας πω». και συνέχισε να μιλά για τη σχέση του με την Ζεντάγια και την επιρροή που έχει πάνω του.

«Οι δουλειές μας μπορεί να παρουσιάζουν πολύ αγχωτικές συνθήκες και είναι πολύ καλό να έχεις μία σχέση που θα αντέξει στον χρόνο. Μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, όπως μόνο εμείς μπορούμε επειδή μόνο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά πώς είναι να ζεις μία τέτοια ζωή και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολυτέλεια πια, επειδή απλά δεν καταλαβαίνω πώς θα ήταν δυνατό να έχω κάτι τέτοιο με κάποιον άλλον άνθρωπο.

Έτσι για μένα, ισχύει ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη, και είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος όταν είμαι μαζί της ενώ παράλληλα δεν έχω αισθανθεί ποτέ στη ζωή μου τόση ασφάλεια και στήριξη. Ποτέ, τέλος».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του «Spider-Man: Homecoming» το 2016. Μιλώντας για την πρώτη εντύπωσή που είχε όταν την είδε είπε πως [προφανώς ήμουν κατενθουσιασμένος στην προοπτική όταν θα συνεργαζόμασταν ότι θα την γνώριζα. Τα πήγε περίφημα στην οντισιόν και είχε πάρει τον ρόλο πριν καν βγει από το δωμάτιο. Θυμάμαι πως όταν έκλεισε την πόρτα καθώς έφευγε, η παραγωγός Έιμι Πασκάλ αμέσως γύρισε και είπε "Λοιπόν την πήρε την δουλειά».

Η Ζεντάγια δεν είχε αρνηθεί τις φήμες όταν εμφανίστηκε στον Τζίμι Κϊμελ ενώ και άλλοι, όπως ο φίλος και στυλίστας της Λόου Ρόατς είχε πει στο Access Hollywood τον περασμένο Μάρτιο ότι «ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε».

Με πληροφορίες του Esquire