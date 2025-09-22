O πρωταγωνιστης του Spider-Man, Τομ Χόλαντ υπέστη ελαφρά διάσειση και θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας ταινίας.

Ο Τομ Χόλαντ υπέστη ελαφρά διάσειση στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας του με υπερήρωες «Spider-Man: Brand New Day».

Ο Βρετανός σταρ θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα προληπτικά και θα επιστρέψει στο πλατό σε λίγες μέρες. Η Sony, η οποία έχει την παραγωγή της ταινίας μαζί με τα Marvel Studios σε σύσκεψη θα καθορίσει σχέδιο για το μέλλον. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με το Variety.

Το περιστατικό συνέβη στα γυρίσματα στα Leavesden Studios στο Γουότφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή.

Ο Χόλαντ φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι και να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Sun ανέφερε ότι ο Χόλαντ παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο το επόμενο βράδυ με τον πατέρα του, Ντόμινικ, και την αρραβωνιαστικιά και συμπρωταγωνίστριά του Ζεντάγια, αλλά έφυγε νωρίς επειδή ένιωσε αδιαθεσία.

Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησε στη Γλασκώβη στις αρχές Αυγούστου και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον επόμενο χρόνο στις 31 Ιουλίου.

Τον περασμένο μήνα, η Sony κυκλοφόρησε βίντεο του Χόλαντ στα γυρίσματα με τη νέα του στολή. Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει ως Spider-Man από το «Spider-Man: No Way Home» του 2021.



