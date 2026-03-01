Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έκτοτε υπεβλήθη σε μια σειρά από χειρουργεία.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα ανάρτηση για το ατύχημα που είχε έναν χρόνο, περίπου, πριν.

Στο νέο του post αναφέρεται στη μέρα που του άλλαξε για πάντα τη ζωή, όταν πέρυσι τον Απρίλιο έσκασε κροτίδα στο χέρι του ακρωτηριάζοντας τα δάχτυλά του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έκτοτε υπεβλήθη σε μια σειρά από χειρουργεία, ενώ πρόσφατα απασχόλησε τα media με τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή με την εν διαστάσει σύζυγό του.

{https://www.instagram.com/p/DVVTc7PjDZI/}

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:

«Καλό μήνα σε όλους.

Σε έναν μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μέρα που η ζωή μου άλλαξε για πάντα.

Ένα δευτερόλεπτο ήταν αρκετό για να χάσω δύο δάχτυλα και μεγάλο μέρος της όρασής μου.

Ένα δευτερόλεπτο που με άφησε χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς τίποτα από όσα θεωρούμε δεδομένα.

Όμως όχι χωρίς λόγο να συνεχίσω.

Ζω και αναπνέω για τις δύο μου κόρες.

Και κάθε μέρα που ξυπνάω, είναι μια απόδειξη ότι η ψυχή είναι πιο δυνατή από το σώμα.

Αν περνάς κάτι δύσκολο, μην τα παρατάς.

Μπορεί να χάσεις κομμάτια… αλλά ποτέ μην αφήσεις να σου πάρουν την πίστη, την αξιοπρέπεια και την αγάπη σου.

Όσο έχουμε καρδιά που χτυπά, υπάρχει ελπίδα».