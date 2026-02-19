Η δημοσίευση που έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, για έβδομη φορά μέσα σε εννέα περίπου μήνες, μπήκε στο χειρουργείο για το χέρι του.

Μέσα από τη δημοσίευσή του στο Instagram, ο οργανοπαίκτης, εξήγησε πως «αφήνει το χέρι του στα καλύτερα χέρια», ωστόσο ευελπιστεί να είναι η τελευταία φορά.

Υπενθυμίζεται πως ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ακρωτηριάστηκε το περασμένο Πάσχα, από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του, ενώ ο ίδιος βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε διαδικασία αποκατάστασης.

Ο ίδιος μέσα από σχετική ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπογράμμισε πως πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια για να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο στόχο του.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Για 7η φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να είστε όλοι καλά».

