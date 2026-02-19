Στα κανάλια COSMOTE SPORT 8 ακόμα αγώνες για τα UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Tο UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν απόψε (Πέμπτη 19/2) με τη φάση των Knockout Play-offs στην COSMOTE TV. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τις «μάχες» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, καθώς και 8 ακόμα ματς των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικές εκπομπές και αναλυτικά ρεπορτάζ.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τερμάτισε 20ος στη League Phase θα υποδεχθεί στο «ΟΑΚΑ» τη 14η Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K), σε μία «επανάληψη» του αγώνα της 6ης αγωνιστικής που έληξε 0-0. Ο ΠΑΟΚ, που τερμάτισε 17ος θα αντιμετωπίσει στην «Τούμπα» τη 16η Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 3HD). Οι δύο ομάδες ήρθαν ξανά αντιμέτωπες στη 2η αγωνιστική, με τους Ισπανούς να επικρατούν στην έδρα τους με σκορ 3-1.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για τις δύο διοργανώσεις, ξεχωρίζουν επίσης, τα ματς Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START), Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD), Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD) και Ομόνοια-Ριέκα (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Πέμπτη 19.02.26

UEFA Europa League (Knockout Phase Play-offs, 1η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

ΠΑΟΚ-Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Μπραν-Μπολόνια (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Λουντογκόρετς-Φερεντσβάρος (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 20/2, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (Knockout Phase Play-offs, 1η Αγωνιστική)

Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Ομόνοια-Ριέκα (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)