Η Euronext ανακοίνωσε έσοδα 456,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η Euronext κατέγραψε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2025, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 12,1% σε ετήσια βάση και τη διοίκηση να προτείνει μέρισμα ύψους 321,5 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την πειθαρχία στη διαχείριση κόστους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, τα βασικά έσοδα και κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,823 δισ. ευρώ, ενισχυμένα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με τον όγκο συναλλαγών, τα ανθεκτικά έσοδα από διαπραγμάτευση και εκκαθάριση, καθώς και τη θετική συμβολή των πρόσφατων εξαγορών.

Για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η Euronext ανακοίνωσε έσοδα 456,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα βασικά κέρδη ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,9%, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη τόσο στις συναλλαγές όσο και στις μη σχετιζόμενες με τον όγκο δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών αντιπροσωπευουν το 59% των συνολικών εσόδων και κερδών του ομίλου, καλύπτοντας το 157% των βασικών λειτουργικών εξόδων, εξαιρουμένων των αποσβέσεων.

Τα έσοδα από Υπηρεσίες Αξιών αυξήθηκαν στα 330,7 εκατ. ευρώ, χάρη στη διψήφια ανάπτυξη σε custody και settlement, ενώ οι Αγορές Κεφαλαίων και οι Λύσεις Δεδομένων κατέγραψαν έσοδα 669,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από τη συμβολή της Admincontrol και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των Advanced Data Solutions. Ισχυρή ήταν και η αύξηση των καθαρών εσόδων ταμειακής διαχείρισης, τα οποία ανήλθαν σε 69,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 22,6%.

Παράλληλα, τα έσοδα που σχετίζονται με τον όγκο συναλλαγών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με τις αγορές FICC να καταγράφουν αύξηση 16,2% στα 342,8 εκατ. ευρώ και τις αγορές μετοχών να ενισχύονται κατά 11,7%, φθάνοντας τα 410,0 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά λειτουργικά έξοδα, χωρίς αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν στα 680,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6%, αντανακλώντας τόσο τις επενδύσεις ανάπτυξης όσο και την επίδραση των εξαγορών της Admincontrol και του Athex Group. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 1,143 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,6%, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να βελτιώνεται στο 62,7%. Το αναφερόμενο καθαρό εισόδημα διαμορφώθηκε στα 642,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,8%, ενώ το αναφερόμενο κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 6,34 ευρώ.

Στο τέλος του 2025, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5x, παραμένοντας εντός του στοχευμένου εύρους του ομίλου. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η Euronext θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2026, τη διανομή μερίσματος ύψους 321,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 50% των αναφερόμενων καθαρών κερδών του 2025 και συνιστά αύξηση 9,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η διοίκηση της Euronext επισημαίνει ότι το 2025 αποτέλεσε έτος επενδύσεων και θεμέλιο για την επιτάχυνση του στρατηγικού σχεδίου «Innovate for Growth 2027», με το 2026 να αναμένεται χρονιά εντατικοποίησης των στρατηγικών πρωτοβουλιών, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του κόστους και την εστίαση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.