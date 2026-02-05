Η διάψευση των προσδοκιών των μετόχων της ΕΧΑΕ και η κατρακύλα της μετοχής της Euronext, η Optima bank, πουλήθηκε έναντι 15,5 εκατ. δολαρίων το townhouse του εφοπλιστή Λογοθέτη στο Μανχάταν και η μίσθωση parking «φιλέτου» στην Πλάκα

Διάψευση προσδοκιών

Αγανάκτηση επικρατεί στους παλαιούς μετόχους της ΕΧΑΕ, καθώς η ανταλλαγή μετοχών με την Euronext N.V. εξελίσσεται σε μια συναλλαγή που, εκ των υστέρων, εμφανίζεται ξεκάθαρα ζημιογόνα για όσους την υποστήριξαν. Εκείνοι που αποδέχθηκαν την πρόταση τον Νοέμβριο του 2025, στηρίζοντας το αφήγημα της «στρατηγικής αναβάθμισης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βλέπουν σήμερα την αξία της επένδυσής τους να διαβρώνεται, την ώρα που οι προσδοκίες για υπεραξίες διαψεύδονται πλήρως.

Η συμφωνία προέβλεπε ανταλλαγή 0,05 μετοχών της Euronext για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, αποτίμηση που αντιστοιχούσε σε τίμημα 6,75 ευρώ ανά μετοχή. Σήμερα, η μετοχή της ΕΧΑΕ διαπραγματεύεται στα 5,88 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 13% σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο «κλείδωσε» η ανταλλαγή, γεγονός που εντείνει την κριτική για το αν η συμφωνία αποτίμησε δίκαια την ελληνική αγορά.

Η πρώτη μη δεσμευτική, υπό όρους, πρόταση της Euronext κατατέθηκε την 1η Ιουλίου 2025, όταν η μετοχή της ΕΧΑΕ βρισκόταν στα 6,03 ευρώ. Η αρχική αποτίμηση στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχές ΕΧΑΕ για κάθε μία νέα μετοχή Euronext, βασίστηκε στις τιμές κλεισίματος της 30ής Ιουνίου 2025, με τη μετοχή της Euronext τότε στα 145,10 ευρώ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, και ενώ η μετοχή της Euronext είχε αγγίξει υψηλό έτους στα 153,50 ευρώ, η αναθεωρημένη πρόταση ανέβασε την αποτίμηση της ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ, με αναλογία ανταλλαγής 20 προς 1, δημιουργώντας την εικόνα μιας «γενναιόδωρης» προσφοράς.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά στις 15 Οκτωβρίου 2025, η μετοχή της Euronext είχε ήδη υποχωρήσει στα 127,10 ευρώ, ενώ κατά την περίοδο αποδοχής της πρότασης κινήθηκε πέριξ των 126 ευρώ. Σήμερα, στις 4 Φεβρουαρίου 2026, η μετοχή της Euronext έχει κατρακυλήσει στα 114 ευρώ, ακυρώνοντας στην πράξη τα επιχειρήματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η αποτίμηση του deal.

Το πιο προκλητικό, σύμφωνα με τους μετόχους, είναι ότι η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θεαματική άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 30 Ιουνίου 2025, πριν την πρόταση της Euronext, ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 1.868,02 μονάδες με ημερήσιο τζίρο 216,3 εκατ. ευρώ. Σήμερα ο δείκτης έχει εκτιναχθεί στις 2.407,07 μονάδες και οι ημερήσιοι τζίροι κινούνται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας μια αγορά με σαφώς αυξημένη δυναμική και κερδοφορία.

Παρά ταύτα, η μετοχή της ΕΧΑΕ παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, καθώς από τα 5,99 ευρώ της 30ής Ιουνίου 2025 βρίσκεται σήμερα στα 5,88 ευρώ. Σύμφωνα με επικριτές της συμφωνίας, εάν η ΕΧΑΕ δεν είχε ενταχθεί στο σχήμα ανταλλαγής, τα οφέλη από την εκρηκτική αύξηση των συναλλαγών και των εσόδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα κατευθύνονταν στους μετόχους της. Αντί αυτού, τα συναλλακτικά κέρδη φέρεται να απορροφώνται πλέον από την Euronext, ενώ στους παλαιούς μετόχους της ΕΧΑΕ έμεινε μια μετοχή σε καθοδική τροχιά, μετατρέποντας την υποσχόμενη «στρατηγική συμμαχία» σε μια εξέλιξη που, για πολλούς, θυμίζει περισσότερο μεταφορά αξίας παρά δημιουργία της.

Η ΕΧΑΕ με 41% στο Enexgroup

Κύριος μέτοχος στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Enexgroup) καθίσταται η ΕΧΑΕ, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 41%, μετά την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 20%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΧΑΕ προχώρησε στην εξαγορά, έναντι 7,3 εκατ. ευρώ, του μεριδίου που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Enexgroup διαμορφώνεται με την ΕΧΑΕ να κατέχει το 41%, τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) το 22%, τον ΑΔΜΗΕ το 20%, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 10% και τον ΔΕΣΦΑ το 7%.

Η Optima bank

Η Optima bank προχωρά στην έναρξη δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η τράπεζα θα δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού πράκτορα, στο πλαίσιο του Ν. 4583/2018 και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε η εγγραφή της Optima bank στο Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων που τηρείται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ορίστηκε ο Γεράσιμος Ζαχαράτος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Liability & Investment Products της τράπεζας, ο οποίος θα λειτουργεί και ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Optima bank έναντι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για σχετικά θέματα.

Parking προς μίσθωση στην Πλάκα

Ένα από τα πλέον δημοφιλή parking της Πλάκας βγαίνει προς μίσθωση από την Ακαδημία Αθηνών, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών έως τις 5 Μαρτίου. Πρόκειται για οικόπεδο επιφάνειας περίπου 383 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί των οδών Φλέσσα 6, Λυσίου και Κυρρήστου, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα 3.700 ευρώ και αφορά το πρώτο έτος της μίσθωσης, με ετήσια αναπροσαρμογή βάσει του πληθωρισμού. Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται τριετής από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη περίοδο ίσης ή μικρότερης διάρκειας, υπό συγκεκριμένους όρους. Το parking διαθέτει σήμερα 27 θέσεις και τους μήνες αιχμής υπολογίζεται πως βγάζει περίπου 1.000 ευρώ την ημέρα. Ήτοι τα ενοίκια ενός έτους μπορούν -θεωρητικά- να αποσβεστούν εντός 44 ημερών.

Η Ελληνικά Λαχεία

Ως μονομετοχική εταιρεία εμφανίζεται πλέον η Ελληνικά Λαχεία, μετά την ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς της από τον ΟΠΑΠ μέσω της OPAP Investment Ltd. Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η OPAP Investment Limited κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικά Λαχεία, που αντιστοιχεί σε 8.550.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες το Υπερταμείο προχώρησε στην ανακήρυξη της OPAP Investment Limited ως προτιμητέου επενδυτή στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για χρονικό διάστημα 12 ετών. Το πακέτο των Κρατικών Λαχείων περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), καθώς και το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE), τα οποία σήμερα παραμένουν ανενεργά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OPAP Investment Limited θα καταβάλει εφάπαξ τίμημα ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και ετήσια καταβολή ποσοστού 30% επί του μικτού κέρδους, με ελάχιστο εγγυημένο ποσό τα 20 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Φωκίωνος Νέγρη 5

Στην εκμίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 613,05 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Φωκίωνος 5 στον Δήμο Αθηναίων, προχωρεί το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα. Το ακίνητο είναι διώροφο διατηρητέο κτίριο και αποτελείται από υπόγειο 149,60 τ.μ., ισόγειο 239,80 τ.μ., πατάρι 140,75 τ.μ., πρώτο όροφο 67,90 τ.μ. και δώμα 15 τ.μ., ενώ προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Το μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί στις 10.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, με τη διάρκεια της μίσθωσης να καθορίζεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και με ημερομηνία έναρξης την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Παρότι το ακίνητο έχει προκηρυχθεί εκ νέου προς μίσθωση στο ίδιο ποσό και σε προηγούμενη διαδικασία ο διαγωνισμός είχε κηρυχθεί άγονος, το Ίδρυμα επιμένει στην τιμή των 16,32 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ μετά τη λήξη της μίσθωσης προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους ή επικαιροποιημένους όρους. Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών μηνιαίων μισθωμάτων ή η καταβολή αντίστοιχου ποσού, ενώ κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει επιπλέον εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 24 Φεβρουαρίου.

Ακίνητο στο Μανχάταν πούλησε ο εφοπλιστής Λογοθέτης

Ο εφοπλιστής Γιώργος Λογοθέτης, επικεφαλής της Libra Group, προχώρησε προσφάτως στην πώληση ακινήτου που κατείχε στην περιοχή Carnegie Hill του Μανχάταν. Το διατηρητέο townhouse επί της οδού 13 East 94th Street άλλαξε χέρια έναντι τιμήματος 15,5 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για ιστορικό ακίνητο που στο παρελθόν ανήκε σε μέλος της οικογένειας Ροκφέλερ, γεγονός που προσέδιδε ιδιαίτερη υπεραξία στο ακίνητο. Ο κ. Λογοθέτης είχε αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο το 2011, καταβάλλοντας περίπου 12,5 εκατ. δολάρια σε εταιρεία συνδεδεμένη με τους Ρενέ και Μαρκ Ροκφέλερ, απογόνους τέταρτης γενιάς του ιδρυτή της Standard Oil, Τζον Ντ. Ροκφέλερ. Αρχικά, το ακίνητο είχε τεθεί προς πώληση τον Δεκέμβριο του 2024 με ζητούμενη τιμή 19,5 εκατ. δολαρίων, η οποία στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκε στα 17,5 εκατ. δολάρια, πριν ολοκληρωθεί τελικά η συναλλαγή στα 15,5 εκατ. δολάρια. Το αρχοντικό, συνολικής επιφάνειας περίπου 634 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και τέσσερα πλήρη μπάνια, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γυμναστήριο στο υπόγειο, χώρους αποθήκευσης κρασιών, διαμορφωμένο κήπο και τζάκια με καύση ξύλου και φυσικού αερίου. Η πώληση του ακινήτου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συναλλαγών που αφορά ιστορικές κατοικίες της λεγόμενης «Χρυσής Εποχής» της Νέας Υόρκης, οι οποίες το τελευταίο διάστημα αλλάζουν χέρια έπειτα από σημαντικές μειώσεις στις αρχικές ζητούμενες τιμές, αντανακλώντας την επιβράδυνση της αγοράς πολυτελών ακινήτων. Σε καθαρά οικονομικούς όρους, η συναλλαγή κρίνεται θετική, καθώς σε ονομαστικό επίπεδο ο Έλληνας επιχειρηματίας κατέγραψε κέρδος περίπου 3 εκατ. δολαρίων σε σχέση με την τιμή κτήσης. Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν ο πληθωρισμός της τελευταίας δεκαπενταετίας, τα κόστη κατοχής, οι φόροι, οι δαπάνες συντήρησης και οι μεσιτικές αμοιβές, η πραγματική απόδοση της επένδυσης εκτιμάται ως οριακή. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κόπωσης της αγοράς και σε επίπεδο υψηλότερο από την αρχική τιμή αγοράς θεωρείται επιτυχές, ιδίως για ένα ακίνητο υψηλού κύρους.

«Κόκκινη κάρτα» από το ΝΣΚ

«Κόκκινη κάρτα» στην εταιρεία Praxitelous Luxury Suites Collection έδειξε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απορρίπτοντας ομόφωνα το αίτημα της για ταυτόχρονη υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μαζί με το ιδιωτικό μισθωτήριο για το διατηρητέο ακίνητο του e-ΕΦΚΑ στην οδό Πραξιτέλους, στο κέντρο της Αθήνας. Το ΣΤ΄ Τμήμα του ΝΣΚ έβαλε φρένο στις επιδιώξεις της Praxitelous Luxury Suites για πρόσθετες εγγυήσεις εκτός των όρων της διακήρυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κανόνες του διαγωνισμού και το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιδέχονται εκ των υστέρων τροποποιήσεις. Η υπόθεση αφορά την εκμίσθωση του ακινήτου του e-ΕΦΚΑ στη συμβολή των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρρηγοπούλου 2, το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο έπειτα από επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε ένωση φυσικών προσώπων, η οποία στη συνέχεια σύστησε την ανώνυμη εταιρεία αποκλειστικού σκοπού Praxitelous Luxury Suites Collection, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης διάρκειας 30 ετών, με δικαίωμα δεκαετούς παράτασης. Λίγο πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου, η εταιρεία ζήτησε από τον e-ΕΦΚΑ να συνυπογραφεί και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μίσθωσης, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιζόταν καλύτερα η πολυετής επένδυσή της, ιδίως σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου στο μέλλον. Το αίτημα αυτό, ωστόσο, συνάντησε την κατηγορηματική άρνηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στη γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ επισήμανε ότι η μίσθωση είναι επαγγελματική και διέπεται από το ειδικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων, ενώ οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, τους οποίους η Praxitelous Luxury Suites είχε αποδεχθεί χωρίς επιφυλάξεις, δεν προβλέπουν σύναψη προσυμφώνου. Αντιθέτως, προβλέπουν μόνο τη δυνατότητα η ίδια η σύμβαση μίσθωσης να λάβει συμβολαιογραφικό τύπο, εφόσον το επιθυμεί η μισθώτρια και με δικές της δαπάνες. Σύμφωνα με το ΝΣΚ, η υπογραφή της οριστικής σύμβασης παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιωτική ή συμβολαιογραφική, καθιστώντας περιττή και νομικά αβάσιμη κάθε πρόσθετη συμφωνία προσυμφώνου. Παράλληλα, το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη ιδιωτικού μισθωτηρίου και συμβολαιογραφικού προσυμφώνου θα μπορούσε να δημιουργήσει ασάφειες ως προς τον χρόνο κατάρτισης της οριστικής σύμβασης και να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων του e-ΕΦΚΑ, ειδικά σε περίπτωση μελλοντικής αθέτησης υποχρεώσεων από τη μισθώτρια.

Η Akereos Capital

Κομβικό ρόλο στη συμφωνία της Metlen με τη Schroders Greencoat για την πώληση χαρτοφυλακίου επτά φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 283 MWp, διαδραμάτισε η λονδρέζικη Akereos Capital, η οποία ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας. Το χαρτοφυλάκιο, που αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκε και δομήθηκε εμπορικά από τη Metlen, αποτελεί μέρος της στρατηγικής αξιοποίησης ώριμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων μέσω του Asset Rotation Plan του ομίλου. Η Akereos Capital, υπό την ηγεσία του Κώστα Νικολόπουλου, είχε καθοριστική συμβολή στη χρηματοοικονομική δομή και στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, υποστηρίζοντας τη Metlen σε όλα τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των πράσινων υποδομών, ο κ. Νικολόπουλος έχει συμμετάσχει, ως σύμβουλος και principal, σε συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 20 δισ. ευρώ. Πριν από την ίδρυση της Akereos Capital, ο ίδιος συνίδρυσε και διετέλεσε managing director και μέλος της επενδυτικής επιτροπής των ενεργειακών ταμείων ενεργειακής απόδοσης της SUSI Partners, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει principal στον τομέα του carbon finance της Climate Change Capital, αποκτώντας εκτενή εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές πράσινων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο.