Με κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να ανακάμπτει έπειτα από ένα σύντομο πτωτικό διάλειμμα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.346,72 μονάδων, καταγράφοντας άνοδο 1,38%. Ο τζίρος κινήθηκε και πάλι σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας, με τη μικτή αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 453,35 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 63,56 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 2,56% στις 2.774,1 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,56% στις 5.986,9 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM παρέμεινε αμετάβλητος στις 2.864,59 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία σημείωσε εντυπωσιακό ράλι 6,17% και έκλεισε στα 4,30 ευρώ, με αυξημένο όγκο και έντονη κινητικότητα στις δημοπρασίες. Η Eurobank κατέγραψε άνοδο 1,52% στα 4,19 ευρώ, πραγματοποιώντας τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,85% στα 15,34 ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 1,22% στα 8,61 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν και οι μικρότερες τράπεζες, με την Optima να κερδίζει 2,19% και την Τράπεζα Κύπρου 1,28%. Ισχυρή ανοδική αντίδραση παρουσίασε ο ΟΠΑΠ, με κέρδη 3,76% στα 17,64 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ με +2,73% στα 16,20 ευρώ και η Jumbo με +1,76% στα 25,48 ευρώ.

Στήριξη στον Γενικό Δείκτη προσέφεραν ακόμη η Coca-Cola HBC, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,57%, και η Aegean με άνοδο 1,34%. Στον αντίποδα, η Metlen διέκοψε το ανοδικό της σερί, υποχωρώντας κατά 2,22% στα 45 ευρώ, ενώ πιέσεις δέχθηκε και η Βιοχάλκο με απώλειες 1,85%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Κρι Κρι, που κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά με άνοδο 3%, καθώς και η Austriacard και η Profile με κέρδη άνω του 2% και 1,9% αντίστοιχα. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν ο ΑΔΜΗΕ και ο Φουρλής.