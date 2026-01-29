Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασε πτώση 0,54%, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.334,66 μονάδες.

Στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών η αγορά διόρθωσε εν μέσω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων, έπειτα από το ισχυρό ανοδικό διήμερο που είχε προηγηθεί.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.334,66 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%. Σε επίπεδο συναλλαγών, ο τζίρος παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένος, φτάνοντας τα 641,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Στο σύνολο της αγοράς, η εικόνα ήταν μικτή, με 66 μετοχές να κλείνουν σε θετικό έδαφος και 76 να καταγράφουν απώλειες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε επίσης πτωτικά, με απώλειες 0,61% και κλείσιμο στις 5.945,96 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση εμφάνισε πιο ήπια εικόνα, περιορίζοντας την πτώση στο 0,37% και ολοκληρώνοντας στις 2.865,65 μονάδες.

Στις συστημικές τράπεζες, η εικόνα ήταν καθαρά διορθωτική. Η Alpha δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 4,24% και κλείνοντας στα 4,02 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας. Η Eurobank κινήθηκε επίσης έντονα πτωτικά, χάνοντας 3,26% και ολοκληρώνοντας στα 4,18 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,24 ευρώ με απώλειες 2,59%, ενώ η Πειραιώς εμφάνισε συγκριτικά καλύτερη εικόνα, περιορίζοντας την πτώση της στο 1,5% και κλείνοντας στα 8,64 ευρώ. Αντίθετα, η Optima Bank κινήθηκε κόντρα στο γενικό κλίμα του κλάδου, καταγράφοντας άνοδο 3,46% στα 8,67 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν επιλεκτικές ανοδικές κινήσεις. Η Metlen συνέχισε την ανοδική της πορεία για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, ενισχυόμενη κατά 2,07% στα 47,26 ευρώ, μετά το ισχυρό άλμα της προηγούμενης ημέρας. Η ΔΕΗ κινήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, κλείνοντας στα 20,12 με κέρδη 1,56%, ενώ ο ΟΠΑΠ κατέγραψε ανοδική αντίδραση 1,64% στα 17,34 ευρώ. Θετική ήταν και η εικόνα για την ΕΛΧΑ, η οποία, παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ολοκλήρωσε με άνοδο 3,44% στα 4,81 ευρώ, καθώς και για τη Cenergy, που σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στα 19,14 ευρώ με κέρδη 1,81%. Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο διόρθωσε στα 13,2 ευρώ με απώλειες 0,75%.



Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Austriacard ξεχώρισε με νέο ισχυρό ράλι, καταγράφοντας άνοδο 6,39% στα 7,49 ευρώ, συνεχίζοντας τη δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης. Θετική ήταν επίσης η εικόνα για την Alter Ego και την Κρι Κρι, η οποία διεύρυνε τα ιστορικά υψηλά της. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η ΑΒΑΞ και η Ideal, οι οποίες συνέχισαν την πτωτική τους πορεία.