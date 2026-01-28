Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.347,23 μονάδες με άνοδο 1,45%, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2009

Με νέα ισχυρή άνοδο και σαφή υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών αγορών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Καταλύτης της συνεχιζόμενης ανόδου παραμένει η διαβούλευση που έχει ανοίξει ο MSCI για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που διατηρεί τις εντολές αγοράς σε καταιγιστικούς ρυθμούς.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.347,23 μονάδες με άνοδο 1,45%, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2009 και περνώντας πλέον σε επίπεδα 17ετίας. Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 713,98 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τη χθεσινή συνεδρίαση, με τα πακέτα να αντιστοιχούν σε 186,35 εκατ. ευρώ και τον συνολικό όγκο να διαμορφώνεται στα 108,68 εκατ. τεμάχια.

Η εικόνα των επιμέρους δεικτών επιβεβαίωσε τη γενικευμένη ανοδική τάση, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,11% στις 2.802,98 μονάδες, τον FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης να κερδίζει 1,52% στις 5.982,55 μονάδες και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να ακολουθεί με πιο ήπια άνοδο 0,56% στις 2.876,22 μονάδες.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 2,49% στα 4,32 ευρώ, με ισχυρό όγκο συναλλαγών και ώθηση από την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Bank of America. Η Πειραιώς ακολούθησε με κέρδη 2,4% στα 8,77 ευρώ, ενώ η Alpha Bank, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, ενισχύθηκε κατά 1,33% στα 4,198 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα διαφοροποιήθηκε αρνητικά, κλείνοντας με απώλειες 0,79% στα 15,65 ευρώ.

Τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή της συνεδρίασης κέρδισε η Metlen, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακό ράλι 6,73% και έκλεισε στα 46,3 ευρώ, με έναν από τους υψηλότερους τζίρους της αγοράς. Ισχυρή ήταν και η εικόνα του ομίλου Βιοχάλκο, με την ΕΛΧΑ να καταγράφει άνοδο 6,9% στα 4,65 ευρώ, τη Βιοχάλκο να ενισχύεται κατά 1,99% και τη Cenergy να κλείνει με κέρδη 1,51%. Στον ενεργειακό κλάδο, η ΔΕΗ κινήθηκε δυναμικά ανοδικά με +2,54% στα 19,81 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε την πορεία της σε νέα υψηλά, αγγίζοντας και τα 33 ευρώ.

Μικτές ήταν οι κινήσεις σε επιλεγμένους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Jumbo και τον ΟΠΑΠ να εμφανίζουν έντονη ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα αλλά να κλείνουν τελικά με θετικό πρόσημο, σε αντίθεση με λίγες μετοχές όπως η ΕΥΔΑΠ και ο ΔΑΑ που ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Austriacard έκλεψε τις εντυπώσεις με άλμα 9,3%, ενώ η Κρι Κρι κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.