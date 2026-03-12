Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 49,25 εκατ. τεμάχια. Συνολικά στο ταμπλό, 31 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 94 που υποχώρησαν, ενώ 74 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε υπό πίεση την Πέμπτη με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνουν τους φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 2,43% στις 2.130,37 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 317,05 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 39,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα σε 40 προσυμφωνημένες πράξεις, μεταξύ άλλων σε μετοχές της ΔΕΗ, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Πειραιώς, της Τράπεζας Κύπρου, της Eurobank και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 49,25 εκατ. τεμάχια. Συνολικά στο ταμπλό, 31 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 94 που υποχώρησαν, ενώ 74 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 2,61% στις 5.410,30 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 1,6% στις 2.621,85 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει βουτιά 4,58% και να υποχωρεί στις 2.337,64 μονάδες. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 4,58% στα 7,30 ευρώ με τζίρο 51 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πτώση 5,21% στα 12,90 ευρώ με συναλλαγές 48,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 3,40 ευρώ με απώλειες 4,09% και η Eurobank στα 3,50 ευρώ με πτώση 4%. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Optima Bank και η Τράπεζα Κύπρου.

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι μεγαλύτερες μη τραπεζικές πιέσεις καταγράφηκαν στη μετοχή της ElvalHalcor, η οποία υποχώρησε κατά 3,27% στα 3,84 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 14,08 ευρώ με απώλειες 1,95%, ενώ η Cenergy υποχώρησε κατά 2,11% στα 18,60 ευρώ. Η Aegean, μετά τη χθεσινή άνοδο άνω του 5%, κατέγραψε πτώση 2,9% στα 12,04 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 2,69% στα 17,03 ευρώ.

Απώλειες σημείωσαν επίσης ο Σαράντης και η Lamda Development, ενώ οι μετοχές των διυλιστηρίων εμφάνισαν συγκριτικά περιορισμένες μεταβολές, με τη Motor Oil να υποχωρεί οριακά κατά 0,11% και την Helleniq Energy κατά 0,49%. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε επίσης σχεδόν αμετάβλητη, στο -0,11%.

Θετικό πρόσημο στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε μόνο η ΕΥΔΑΠ, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,05% στα 8,64 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη στα 17,40 ευρώ.