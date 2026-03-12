Υλικές ζημιές και ρωγμές άφησε πίσω του ο σημερινός σεισμός των 4.8 Ρίχτερ.

Αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ που έπληξε το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, με επίκεντρο κοντά στα σύνορα με την Καρδίτσα. Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 12:14 το μεσημέρι και έγινε έντονα αισθητή σε ολόκληρους τους νομούς Ευρυτανίας και Καρδίτσας, ενώ προκάλεσε ανησυχία και στην Ήπειρο, αλλά και την Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 11 χιλιόμετρα βορειοαανατολικά του Ραπτόπουλου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περί τα 13,7 χλμ.

Κατολισθήσεις στον οδικό άξονα της Αργιθέας - Οι δρόμοι γέμισαν πέτρες

Από την ένταση του σεισμού καταγράφηκαν κατολισθήσεις βράχων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Αργιθέας. Οι δρόμοι γέμισαν πέτρες και φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση. Συνεργεία του Δήμου Αργιθέας και της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν στα σημεία και καθάρισαν το οδόστρωμα ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Κόπηκε το ρεύμα σε 8 χωριά της Ανατολικής Αργιθέας - Παράπονα και για θολότητα στο νερό

Χωριά στην Ανατολική Αργιθέα έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ η υδροδότηση επηρεάστηκε, με το νερό να εμφανίζεται θολό λόγω φερτών υλικών. Ευτυχώς νωρίς το απόγευμα και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Ρωγμές από τα 4.8 Ρίχτερ στην Ιερά Μονή Παναγιάς Σπηλιάς

Ο Δήμος Αργιθέας, σε ανακοίνωσή του, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί όμως υπέστη σημαντικές ζημιές η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς, στον μεγάλο Ναό, όπου οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους. «Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους Αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών.»

Υλικές ζημιές σε κτίρια στο Ραπτόπουλο μετά τα 4.8 Ρίχτερ

Στο Ραπτόπουλο όπου και εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες απομάκρυνση από επικίνδυνα κτίρια και υποδομές, μέχρι να γίνει έλεγχος για πιθανές ζημιές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων «μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και καταγραφή. Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.»

Σε επιφυλακή ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά τον σεισμό των 4.8 Ρίχτερ - Αυτοψίες στις σχολικές μονάδες

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται και ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ο σεισμός, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας, προκάλεσε έντονη ανησυχία και στην Ήπειρο, με τον Δήμο Καραϊσκάκη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή λόγω της άμεσης γειτνίασης με το επίκεντρο. Με απόφαση της δημοτικής αρχής, τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλλίας έκλεισαν αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου για προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, μιλώντας στο Epiruspost, τόνισε ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού ήταν άμεση. Τις αμέσως επόμενες ώρες, εξειδικευμένα κλιμάκια του Δήμου θα προχωρήσουν σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις σχολικές υποδομές της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές από τη δόνηση. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι, εφόσον δεν εντοπιστούν προβλήματα στα κτίρια, οι σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν κανονικά το πρωί της επόμενης ημέρας. Η απόφαση για την επαναλειτουργία τους θα ληφθεί αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και η αξιολόγηση των δεδομένων από τους τεχνικούς.

Πέρα από τις κτιριακές υποδομές, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το οδικό δίκτυο του Δήμου, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε περιπτώσεις σεισμικής δραστηριότητας λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Ήδη έχουν αναφερθεί καταπτώσεις μικρής έκτασης σε ορισμένα σημεία, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τα μηχανήματα του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και ο κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις παραμένει υπαρκτός.Τουρισμός Ηπείρου Η δημοτική αρχή παραμένει σε συνεχή επαφή με τους προέδρους των κοινοτήτων για την πλήρη καταγραφή τυχόν ζημιών σε σπίτια ή άλλες υποδομές.