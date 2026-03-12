Όσα αναφέρει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές με ανάρτησή του στο X.

Την αποκάλυψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα των υποκλοπών μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator επιβεβαίωσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

Με ανάρτηση του στο X, ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε σε δύο μηνύματα στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικό.

Το ένα μήνυμα έγραφε «Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το άλλο ανέφερε «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις».

Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός, σε ομιλία του στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες έκανε την αποκάλυψη ότι είχε πέσει θύμα των υποκλοπών.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού Predator στις 7 και 8.10.2021. Το ένα μήνυμα έγραφε «Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το άλλο ανέφερε «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις».

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων με ένα κωμικοτραγικό τρόπο παραμένει έως και τώρα επίκαιρο. Ας σπάσει πρώτος το θεσμικό απόστημα των πολιτικών προσώπων και ας παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Εισαγγελία, καταθέτοντας μήνυση και ζητώντας την ποινική δίωξη όσων τον παγίδευσαν. Οτιδήποτε άλλο θα είναι υποκρισία και υπεκφυγή.