Αντιπαράθεση Παπασταύρου - Σαμαρά στη Βουλή.

Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά απάντησαν στις αναφορές του Σταύρου Παπασταύρου για τη σύμβαση Ελλάδας - Chevron, μετά την αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.



«Το τριεθνές δεν βρίσκεται στα πλευρικά όρια, ενώ η Αίγυπτος δεν έχει διατυπώσει καμία ένσταση» ανέφεραν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και πρόσθεσαν ότι «είναι προφανές πως η σύμβαση δεν ακυρώνει το –παράνομο– τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως υποστήριζε η κυβέρνηση».



«Επομένως κάποιος άλλος κάνει λάθος», καταλήγουν.