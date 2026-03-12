Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά απάντησαν στις αναφορές του Σταύρου Παπασταύρου για τη σύμβαση Ελλάδας - Chevron, μετά την αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.
«Το τριεθνές δεν βρίσκεται στα πλευρικά όρια, ενώ η Αίγυπτος δεν έχει διατυπώσει καμία ένσταση» ανέφεραν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και πρόσθεσαν ότι «είναι προφανές πως η σύμβαση δεν ακυρώνει το –παράνομο– τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως υποστήριζε η κυβέρνηση».
«Επομένως κάποιος άλλος κάνει λάθος», καταλήγουν.
eurokinissi
Αντιπαράθεση Παπασταύρου - Σαμαρά στη Βουλή.
Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά απάντησαν στις αναφορές του Σταύρου Παπασταύρου για τη σύμβαση Ελλάδας - Chevron, μετά την αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.