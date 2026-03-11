Τα μέτρα θα ισχύσουν έως και τις 30 Ιουνίου.

Η κυβέρνηση ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στην αγορά βασικών αγαθών επιβάλλοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου. Αναφορικά με τα τρόφιμα, το πλαφόν μπαίνει σε 61 προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν βασικά είδη διατροφής, όπως ρύζι, ψωμί, μακαρόνια, όσπρια, γάλα, τυριά, φρέσκα και κατεψυγμένα κρέατα, αυγά, έλαια, απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας.

Προειδοποίηση Θεοδωρικάκου: «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι»

Η εφαρμογή των μέτρων θα συνοδεύεται από αυστηρούς ελέγχους, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα παρακολουθούν στενά την τήρηση των πλαφόν σε όλα τα εμπλεκόμενα προϊόντα και επιχειρήσεις. Όπως τονίστηκε για κάθε παραβίαση του πλαφόν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος «Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα. Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων, που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, της μέσης ελληνικής οικογένειας. Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι.»

Η λίστα με τα 61 προϊόντα

1. Ρύζι

2. Ψωμί για τοστ

3. Ψωμί φρατζόλα

4. Φρυγανιές

5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7. Οσπρια (φακές)

8. Οσπρια (φασόλια)

9. Οσπρια (ρεβύθια)

10. Πάριζα

11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12. Κατεψυγμένα ψάρια

13. Φρέσκα ψάρια

14. Νωπό χοιρινό

15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

16. Νωπό μοσχάρι

17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

18. Ετοιμα γεύματα (υπεραγορές)

19. Γάλα φρέσκο πλήρες

20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

23. Γάλα εβαπορέ

24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

26. Τυρί φέτα

27. Λευκό τυρί

28. Τυρί γκούντα

29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά

30. Χυμός τομάτας διατηρημένος

31. Αυγά

32. Μαργαρίνες

33. Βούτυρο αγελάδος

34. Ελαιόλαδο

35. Ηλιέλαιο

36. Κατεψυγμένα λαχανικά

37. Λευκή ζάχαρη

38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

39. Δημητριακά

40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας

41. Γάλα βρεφικής ηλικίας

42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)

43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή

44. Μπισκότα

45. Χυμός πορτοκάλι

46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

49. Χαρτί κουζίνας

50. Χαρτί υγείας

51. Οδοντόκρεμες

52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

53. Σαμπουάν

54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή

55. Αφρόλουτρα

56. Πάνες ακράτειας

57. Πάνες για μωρά

58. Μωρομάντιλα

59. Σαμπουάν για μωρά

60. Τροφές για σκύλους

61. Τροφές για γάτες