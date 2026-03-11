«Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», επειδή «δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα να βάλουμε στο στόχαστρο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Axios.

«Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε πως ο πόλεμος θα συνεχίσει «χωρίς χρονικό όριο, για όσο είναι απαραίτητο, μέχρι να πετύχουμε όλο9υς τους στόχους και νικήσουμε αποφασιστικά».

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε πως ετοιμάζονται για τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες επιθέσεων στο Ιράν, σημειώνει το Axios. «Ο πόλεμος πηγαίνει περίφημα. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι πιστεύαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμα και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως η εχθρότητα του Ιράν επεκτάθηκε πέρα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, προς τα κράτη του Κόλπου. «Πληρώνουν για τα 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η εκδίκηση, δεν θα γλιτώσουν τόσο εύκολα», υπογράμμισε.

Στις δηλώσεις του στο Axios ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν την Τρίτη 16 ναρκοθετικά σκάφη, ανατρέποντας τα σχέδια του Ιράν. Πληροφορίες που έλαβε η Ουάσινγκτον την Τρίτη ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε αρχίσει να βάζει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσες νάρκες έχει βάλει το Ιράν, όμως εκτιμάται πως ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, αναφέρουν αξιωματούχοι.

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.