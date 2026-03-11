Το Citroёn C3 είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας και τον Φεβρουάριο.

Η δυναμική πορεία της Citroёn στην ελληνική αγορά συνεχίζεται και τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού στη μάρκα και τα μοντέλα της.

Το Citroën C3 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, καταγράφοντας 601 ταξινομήσεις. Παράλληλα, κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV – την πιο δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς – επιβεβαιώνοντας την ξεκάθαρη υπεροχή του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε επίπεδο εκδόσεων, την μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική, γεγονός που καταδεικνύει την ισορροπημένη και ευέλικτη γκάμα του C3, ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Η επιτυχία του Citroën C3 βασίζεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του: μοντέρνα σχεδίαση, γκάμα εκδόσεων, κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, που το καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου η Citroën κατέκτησε τη 2η θέση της αγοράς, ενώ στην κατηγορία των κλειστών Van – στις κατηγορίες δηλαδή που έχει παρουσία – αναδείχθηκε 1η σε πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μάρκας στις επαγγελματικές μετακινήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η πρωτιά του νέου Citroen C3 VAN στην κατηγορία του.

Η σταθερή πρωτιά του Citroën C3 και η συνολική ισχυρή παρουσία της Citroën στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτή, σύγχρονη και άνετη κινητικότητα, με προτάσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Λίγα λόγια για τη Citroën

Από το 1919, η Citroën δημιουργεί αυτοκίνητα, τεχνολογίες και λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές αλλαγές. Μια μάρκα τόλμης και καινοτομίας, η Citroën τοποθετεί την ηρεμία και την ευημερία στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών της, και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων, από το ξεχωριστό Ami, ένα αντικείμενο ηλεκτρικής κινητικότητας σχεδιασμένο για την πόλη, μέχρι τα sedan, τα SUV και τα επαγγελματικά οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρικές ή Plug In υβριδικές εκδόσεις. Πρωτοποριακή μάρκα και στις υπηρεσίες και την προσοχή που δίνεται στους ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες της, η Citroën είναι παρούσα σε 101 χώρες και διαθέτει ένα δίκτυο 6.200 σημείων πώλησης και εξυπηρέτησης σε όλο τον κόσμο.