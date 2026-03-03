Το Βραβείο που κατέκτησε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία καθώς προέρχεται από το κοινό.

Στην κορυφαία εκδήλωση Car of the Year 2026, η Honda Motorcycles του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τιμήθηκε ως η Νο 1 μάρκα σε πωλήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα για το 2025.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχεται από το κοινό και τους αναβάτες που αναγνωρίζουν την ποιότητα, την τεχνολογική υπεροχή και την αξιοπιστία της Honda Motorcycles, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην κορυφή της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλετών.

Το βραβείο παρέλαβε η Σταυρούλα Δαρβίρα, Marketing & Communications Manager Motorcycles του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι η Honda παραμένει η κορυφαία επιλογή των αναβατών ακόμα και σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών.