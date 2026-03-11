Ο πρεσβευτής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι έχει τραυματιστεί ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, στην οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και άλλα πέντε μέλη της οικογένειάς του, δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στην Κύπρο, Αλιρεζά Σαλαριάν.

Σε συνέντευξη, ο πρεσβευτής δήλωσε πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν τυχερός και επέζησε του χτυπήματος, το οποίο ισοπέδωσε την κατοικία του πατέρα του. «Ήταν εκεί και τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό», δήλωσε στον Guardian. «Έχω ακούσει ότι τραυματίστηκε στα πόδια, το χέρι και το μπράτσο… πιστεύω πως είναι στο νοσοκομείο επειδή είναι τραυματισμένος», συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες περί τραυματισμού του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά τον διορισμό του.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο 56χρονος δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση, ούτε δηλώσεις, από τη στιγμή που διαδέχθηκε τον πατέρα του, την περασμένη Κυριακή, είπε: «Δεν πιστεύω ότι νιώθει άνετα να εκφωνήσει ομιλία».

Η επίθεση που εξόντωσε τον Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση έγινε την πρώτη ημέρα του πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και στο στόχαστρο μπήκε το προεδρικό συγκρότημα, στην καρδιά της Τεχεράνης. Ήταν η 10η ημέρα του Ραμαζανίου και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βρισκόταν στην κατοικία του μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του, ανέφερε ο Ιρανός πρεσβευτής. Ανάμεσά τους ήταν η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Ζάχρα και ο έφηβος γιος του, Μοχάμαντ Μπάγκερ, που επίσης σκοτώθηκαν στην επίθεση. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρ, πέθανε τρεις ημέρες μετά την αεροπορική επιδρομή.

Ο Αλί Χαμενεΐ «σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, την κόρη του, τον γαμπρό του και το 14 μηνών μωρό της κόρης του», δήλωσε ο Σαλαριάν, που βρισκόταν στο Ιράν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Ήταν μέσα στο σπίτι τους, κοντά στο προεδρικό γραφείο. Υψηλόβαθμοι διοικητές επίσης σκοτώθηκαν, καθώς είχαν προσκληθεί και εκείνοι. Ο ανώτατος ηγέτης είχε τέσσερις γιους και δύο κόρες, ενώ ζούσε στον χώρο όπου εργαζόταν», δήλωσε ακόμα ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κύπρο.

Ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν, σύμβουλος της κυβέρνησης και γιος του προέδρου της χώρας, επίσης είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει τραυματιστεί, αλλά δεν εξήγησε πώς. «Άκουσα νέα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα κάποιους φίλους που είχαν διασυνδέσεις. Μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και αβλαβής», έγραψε στο Telegram. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο Χαμενεΐ είναι «ελαφρά τραυματισμένος», αλλά συνεχίζει να εργάζεται.

«Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε να τον διαδεχθεί ο Μοτζταμπά»

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα διστάσει να δολοφονήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη, ο οποίος θεωρείται σκληροπυρηνικός. Ο Αλί Χαμενεΐ «δεν ήθελε» να τον αντικαταστήσει ο γιος του, είπε ο Σαλαριάν στον Guardian.

«Υψηλόβαθμοι κληρικοί του το ζήτησαν, αλλά ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης είπε “όχι”, επειδή δεν ήθελε ένα δυναστικό σύστημα. Εξελέγη. (Μετά την επίθεση) υψηλόβαθμοι κληρικοί του είπαν “Αυτή είναι η δουλειά σου. Πρέπει να υπακούσεις”», δήλωσε ο πρεσβευτής.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως ο νέος ηγέτης μένει σκόπιμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπό τον φόβο μιας απόπειρας δολοφονίας. «Δεν ξέρω αν ανησυχεί ή όχι. Αλλά ξέρουμε πως οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα το Ισραήλ θα τον βάλουν στο στόχαστρο», είπε ο Σαλαριάν.

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.