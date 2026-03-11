«Ο έλεγχος για την εφαρμογή της Νέας Θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε απροειδοποίητα το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του ΚΕΠΒ Θήβας. Στο πεδίο βολής ενημερώθηκε για τις διαδικασίες εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων οπλιτών στις βολές ατομικού τυφεκίου. Κατά την επίσκεψή του, περιηγήθηκε επίσης στα μαγειρεία και τα εστιατόρια του ΚΕΝ, όπου γευμάτισε μαζί με τους νεοσύλλεκτους. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι ο έλεγχος για την εφαρμογή της Νέας Θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης.

Η ανάρτηση Δένδια

