Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα λάβει Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεσιβάλ Καννών.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ πρόκειται να λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο.

«Με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινότητας, αποτελεί τιμή για εμένα να ενταχθώ στην παρέα των καλλιτεχνών που έχουν βραβευτεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο και των οποίων το έργο με έχει εμπνεύσει», ανέφερε σε δήλωσή της η Στρέιζαντ.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν τη δύναμη να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας σε ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την κοινή ανθρωπιά μας και σε προοπτικές που μας θυμίζουν τόσο την ευθραυστότητα όσο και την ανθεκτικότητά μας. Ο κινηματογράφος υπερβαίνει τα σύνορα και την πολιτική, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της φαντασίας να διαμορφώνει έναν κόσμο με περισσότερη ενσυναίσθηση», πρόσθεσε.

Η παρουσία της πολυβραβευμένης σταρ στην Κρουαζέτ θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, καθώς θα είναι η πρώτη εμφάνισή της στις Κάννες. Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης της 79ης διοργάνωσης.

«Αποτελεί τον θρυλικό συνδυασμό μεταξύ Μπρόντγουεϊ και Χόλιγουντ, μεταξύ της σκηνής του μουσικού θεάτρου και της μεγάλης οθόνης. Το να την ακούμε να τραγουδάει και να τη βλέπουμε να ερμηνεύει είναι μέρος των καλύτερων χρόνων της ζωής μας», τόνισε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμό.

Στο εκλεκτό πάνθεον των προηγούμενων κατόχων του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Ανιές Βαρντά, Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ και Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με το Variety, η Στρέιζαντ αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή των Όσκαρ την Κυριακή, συμμετέχοντας στο αφιέρωμα In Memoriam, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του αγαπημένου συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.