To περιοδικό Τime Out δημοσίευσε τη λίστα με τα 100 καλύτερα σινεμά του πλανήτη στην οποία φιγουράρει και το εμβληματικό Cine Paris της Αθήνας!



Συγκεκριμένα, ο ιστορικός κινηματογράφος της Πλάκας, που βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη -και έχει εντυπωσιακή θέα στον φωτισμένο Παρθενώνα- φιγουράρει στην 29η θέση της γενικής κατάταξης και στην κορυφή της κατηγορίας των θερινών σινεμά.

«Ο κινηματογράφος με τα πιο εντυπωσιακά φώτα στον κόσμο! Oι προβολές του Cine Paris έχουν ως φόντο τον φωτισμένο Παρθενώνα. Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, αυτός ο θερινός κινηματογράφος ιδρύθηκε αρχικά από έναν Έλληνα κομμωτή που είχε ζήσει στο Παρίσι, μετακομίζοντας στη σημερινή του τοποθεσία στην ταράτσα [της Πλάκας] τη δεκαετία του 1960. Σήμερα το πρόγραμμα επιμελείται η ελληνική πλατφόρμα streaming Cinobo και μπορείτε να δείτε ένα μείγμα ελληνικών και διεθνών κλασικών και σύγχρονων ταινιών», αναφέρει το δημοσίευμα του Time Out.





Aξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον εμβληματικό κινηματογράφο της Πλάκας, στην λίστα του Time Out συναντάμε ακόμα ένα ελληνικό σινεμά: το θερινό Σινέ Καμάρι στην Σαντορίνη που φιγουράρει στην 89η θέση.

Λίγα λόγια για το Cine Paris

Όλοι οι Αθηναίοι έχουν να διηγηθούν μια ιστορία για το Cine Paris. Για κάποιους, ήταν αγαπημένο μέρος για οικογενειακές συναντήσεις τα καλοκαίρια. Για άλλους, το σημείο συνάντησης για ένα σημαντικό πρώτο ραντεβού. Κάποιοι το γνωρίζουν επειδή κατά καιρούς έχουν ξοδέψει όλα τους τα χρήματα σε πόστερ στο περιβόητο ισόγειό του. Άλλοι καταβρόχθιζαν προβολές back-to-back κάθε εβδομάδα.

Στην καρδιά της ιστορικής γειτονιάς της Πλάκας, το Cine Paris δύσκολα περνάει απαρατήρητο: Με θέα στην Ακρόπολη που κλέβει την προσοχή ακόμα και από τις καλύτερες ταινίες του κόσμου, είναι ένας θερινός κινηματογράφος που είναι μέρος του αθηναϊκού πολιτισμού, και για καλό λόγο!

Το Cine Paris σήμερα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της ελληνικής πλατφόρμας streaming και εταιρία διανομής Cinobo, σε ένα εμβληματικό κτίριο που ανήκει στο Stelios Philanthropic Foundation. Ωστόσο, η πλούσια ιστορία του φτάνει πολλά χρόνια πίσω.

Με έναν αιώνα ιστορίας στο όνομα του, το Cine Paris είναι σα να ήταν πάντα εκεί, κρυμμένο κάτω από τα μάρμαρα της Ακρόπολης. Ο κινηματογράφος άνοιξε το 1920 στην οδό Κυδαθηναίων και πήρε το όνομά του γιατί ο Έλληνας κομμωτής και ιδρυτής του είχε περάσει πολλά χρόνια της ζωής του στη γαλλική πρωτεύουσα. Αρχικά το Cine Paris στεγαζόταν σε κλειστό χώρο και στις αρχές της δεκαετίας του '60 μεταφέρθηκε στο κτήριο της Κυδαθηναίων 22 όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία έμεινε κλειστό, το Cine Paris άνοιξε ξανά το 1986 υπό νέα ιδιοκτησία, λειτουργώντας πλέον μόνο ως θερινός κινηματογράφος, για να κλείσει ξανά το 2020.

Το 2022 το εμβληματικό κτίριο αγοράστηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου που ξεκίνησε μία πλήρη ανακαίνιση του χώρου και παραχώρησε την επιμέλεια του κινηματογράφου στο Cinobo - την πρωτοπόρα ελληνική πλατφόρμα streaming η οποία υπόσχεται να κάνει κάθε βραδιά μια αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία στον ιστορικό αυτό θερινό κινηματογράφο.

Από το καλοκαίρι του 2024, επέστρεψε υπό την κινηματογραφική επιμέλεια του Cinobo στο Cine Paris με αγαπημένες κλασικές ταινίες και τις καλύτερες νέες παραγωγές.



Το Cine Paris θα είναι και πάλι κοντά μας την άνοιξη του 2026.